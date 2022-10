Wilson se siente mejor 48 horas después de su lesión

Russell Wilson se presentó en el podio el miércoles sin cojear visiblemente después de sufrir un tirón en el tendón de la corva, durante la derrota en tiempo extra de los Broncos por 19-16 ante los Chargers, menos de 48 horas antes.

Luego, se declaró alguien que sana rápido, como un famoso superhéroe.

Me siento mejor cada día, dijo Wilson. Día a día. Obviamente eso pasó el lunes por la noche, pero sano rápido. No sé si es la sangre de Wolverine o qué, pero me siento mejor.

Los Broncos (2-4) buscarán dejar atrás una racha de tres derrotas el domingo cuando reciban a los sorprendentes Jets de Nueva York (4-2).

Sobre si espera jugar, Wilson dijo: Espero que sí. Estoy haciendo todo lo posible para que así sea. Así que esa siempre es mi mentalidad.

Los únicos partidos que Wilson se ha perdido en sus 11 años de carrera llegaron durante su última temporada en Seattle, el año pasado, cuando se tuvo que ausentar por una fractura en un dedo.

Si puedo jugar, lo haré, dijo Wilson.

Wilson no había salido del vestuario cuando se ordenó a los reporteros salir del campo de práctica durante la sesión del equipo.

Los únicos jugadores que traían casco durante la breve actividad que la prensa pudo observar fueron el quarterback suplente Brett Rypien y el veterano Josh Johnson, quien forma parte de la escuadra de práctica.

Ello fue un indicativo de que tendrían muchas repeticiones el miércoles cuando se mencionó a Wilson como un jugador limitado en el reporte del entrenamiento.

El entrenador Nathaniel Hackett dijo que Rypien tuvo abundantes jugadas con la ofensiva titular la semana pasada cuando Wilson voló a Los íngeles para recibir una inyección a fin de aliviar las molestias cerca de su hombro de lanzar.

Wilson fue titular la semana pasada, pero registró su sexta actuación titubeante que ha cuestionado la ofensiva híbrida instalada por Hackett que frecuentemente tiene a Wilson en formación escopeta, en lugar que detrás del centro.

Los Broncos ocupan el último lugar en la liga en puntos anotados con 15.5 por partido y Wilson está teniendo el peor inicio de temporada de su carrera. Tiene cinco pases de anotación y 20 capturas hasta el momento y solamente completó 3 de 11 pases para 15 yardas después del medio tiempo el lunes por la noche.

Wilson ve el lado positivo, completó sus primeros 10 pases contra los Chargers y arrancó 12 de 14 para 173 yardas con una anotación, guiando a los Broncos a una ventaja tempranera de 10-0 y después movió la ofensiva para conseguir un gol de campo para una ventaja de 13-10 al descanso.

Creo que eso es quienes somos, quienes podemos ser, dijo Wilson. Creo que nos tenemos que concentrar en los detalles, en hacer las cosas pequeñas bien y hacer jugadas.