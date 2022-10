Higuaín se despide con derrota en playoffs de MLS

La carrera de Gonzalo Higuaín llegó a su punto final el lunes en un estadio de béisbol de Nueva York, bajo la lluvia y un frío otoñal.

El delantero argentino se despidió del fútbol con la derrota 3-0 de su Inter Miami como visitante ante el reinante campeón New York City FC en la primera ronda de los playoffs de la MLS.

Se terminó. Se acabó lo que más amé como trabajo durante la mitad de vida, dijo el delantero de 34 años tras su primera incursión en las rondas decisivas de la liga de Estados Unidos.

Higuaín se arrodilló en la cancha del estadio Citi Field y rompió a llorar mientras recibía abrazos y saludos de sus compañeros de equipo y del rival.

A inicios de octubre, el Pipita adelantó su intención de retirarse tras una trayectoria que comenzó en River Plate cuando tenía 17 años. La misma le llevó a convertirse en el sexto mayor anotador en la historia de la selección de Argentina,y con un recorrido por grandes equipos de Europa, como Real Madrid, Juventus, Milan, Napoli y Chelsea.

Empieza otra etapa, otra vida, dijo Higuaín. Me voy con la conciencia y convicción que di todo lo que podía dar.

¿Sus planes?

Sin entrar en detalles sobre futuros proyectos personales, Higuaín planea radicarse permanentemente en Miami. Es una ciudad maravillosa, me encuentro muy feliz con mi familia ahí, indicó.

No me veo siendo entrenador ni nada por el estilo. Sería volver al ambiente en el que tantos años estuve y porque el que me estoy retirando, añadió. Quiero disfrutar otras cosas.

La única tarea relacionada al fútbol que le atrae sería el ˜mental coaching™ como método de ayuda para los jugadores: Me gustaría mucho estudiar esa materia. Creo que en el fútbol es algo fundamental y no se la da importancia al nivel mental".

Hijo del defensor argentino Jorge Higuaín, Gonzalo nació en Brest, Francia, donde jugaba su padre. Pese a que fue tentado para jugar por Les Bleus, optó por vestir la camiseta de Argentina. Debutó bajo el mando de Diego Maradona en 2009 y anotó un total de 32 goles en 75 partidos con la Albiceleste.

Junto al astro Lionel Messi, fue subcampeón mundial en Brasil 2014. En la final ante Alemania, Higuaín desperdició un mano a mano increíble ante el arquero Manuel Neuer, jugada por la que fue blanco de feroces críticas y empezó a sufrir una campaña de memes en redes sociales.

Renunció a la selección de su país tras el Mundial 2018, el tercero de su carrera.

Higuaín dijo que fichar con Inter Miami en 2020 le hizo recuperar la alegría de jugar al fútbol: Me devolvieron las ganas que había perdido en el último tiempos de amor a la pelota. Eso me lo dijo esta liga y este club".

Con David Beckham como uno de sus propietarios, Inter Miami completó apenas su tercera temporada en la MLS y el club ha sonado como posible destino de Messi para el tramo final de su carrera.

La noche del lunes, Inter Miami resistió una hora antes de sucumbir ante el dinamismo de los reinantes campeones.

El argentino Maxi Moralez y los brasileños Gabriel Pereira y Heber firmaron los goles de NYCFC.

Como tercer preclasificado en la Conferencia Este, NYCFC dispuso de la localía. Pero no pudieron jugar en el Yankee Stadium, su feudo habitual, debido a que albergaba una serie de los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Se tuvieron que mudar a la sede de los Mets, el otro equipo de béisbol de la ciudad.

NYCFC avanzó para visitar a Montreal el domingo en las semifinales de su conferencia.

Pereira abrió el marcador a los 63 minutos tras un fallo defensivo, mientras Moralez amplió la ventaja seis minutos después tras una bonita jugada colectivo que incluyó un pase de tacón del uruguayo Santiago Rodríguez.

Heber aprovechó un mal pase en los descuentos y sentenció con el arco vacío.