Gallardo se despide como técnico del River en el Monumental

En el último partido de Marcelo Gallardo como técnico del River Plate en el Monumental, su equipo perdió con Rosario Central por 2-1 el domingo por la 26ta jornada de la liga argentina de fútbol.

Alejo Véliz a los 13 y a los 48 minutos marcó los goles auriazules. Descontó Matías Suárez a los 87. Juan Fernando Quintero fue expulsado en el local a los 103.

Este fue el último partido dirigido por Gallardo para cerrar un ciclo que comenzó el 27 de julio de 2014 con un cotejo frente a Ferro Carril Oeste por la Copa Argentina.

El ciclo del Muñeco Gallardo comenzó a mediados de 2014. Dirigió 423 partidos con 227 triunfos, 111 empates y 85 derrotas. Consiguió 14 títulos: la Copa Sudamericana en 2014; la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Copa Suruga Bank en 2015; la Copa Argentina, la Recopa Sudamericana en 2016; la Copa Argentina y la Supercopa Argentina en 2017; la Copa Libertadores (al vencer a Boca Juniors en la final en Madrid) en 2018; la Copa Argentina, la Recopa Sudamericana y la Supercopa Argentina en 2019; la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones en 2021. Es el timonel con más campeonatos conseguidos en la historia riverplatense.

Central sorprendió con un contrataque que lideró Gino Infantino. El mediocampista pateó, Franco Armani dio rebote hacia un costado y apareció Véliz para marcar el 1-0.

Los locales fueron dominadores de la primera parte frente a unos auriazules metidos en su campo. La más clara para los millonarios fue un disparo de Elías Gómez que dio en un palo a los 43.

Rosario Central volvió a golpear al comienzo del segundo tiempo. Lautaro Blanco desbordó por izquierda, envió un pase rasante y Véliz la empujó en el área chica.

River se lanzó con más ímpetu por el descuento que alcanzó con un centro preciso de Elías Gómez que Suárez cabeceó con clase.

El árbitro Fernando Echenique adicionó 19 minutos en el segundo tiempo. Los millonarios se lanzaron por el empate. El partido se tornó emotivo y con roces. Quintero empujó al árbitro y vio la roja.

Gallardo se quedó al final del encuentro y saludó a todos sus jugadores y allegados. El técnico se puso una camiseta de River sobre su traje.

Soy un privilegiado. Jamás en mi vida soñé con algo así, dijo Marcelo Gallardo en un discurso en el medio de la cancha.

El estratega recordó a su madre fallecida en el Día de la Madre en Argentina.

Hasta el día que se fue, ella se sentaba en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo, afirmó. Gracias a mi familia, a todo mi equipo de trabajo. Los valoro, los respeto y los quiero. Gracias, jugadores. Han pasado muchísimos jugadores en todo este tiempo.

Nos ha tocado ganar. (Las victorias) Quedarán siempre para toda la vida. En la derrota me he sentido más orgulloso. Hemos sido un equipo de compañeros, de trabajo enorme. Hemos sido una gran familia. Eso es lo más lindo que me llevo, agregó Gallardo.

El míster agradeció a los dirigentes y en especial al uruguayo Enzo Francescoli, manager de la entidad. Por ser la persona que confió y que acompañó de una manera increíble. Sin egos, con el deseo de que nos vaya bien, aseguró.

Gracias a ustedes (hinchas) que desde hace más de ocho años me hacen sentir de una manera especial. Gracias por cada homenaje. Los voy a extrañar mucho. Mí vínculo con River es por toda la vida. Los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento, cerró el Muñeco.

En tanto, pese a jugar en inferioridad numérica desde los 35 minutos, Newell™s Old Boys derrotó 2-0 al líder Boca Juniors, poniéndole más suspenso a la definición de la liga.

Los goles del delantero Juan Manuel García a los 46 minutos y del zaguero colombiano Willer Ditta a los 79 le dieron la victoria a Newell™s en el estadio Marcelo Bielsa por la 26ta jornada de la liga argentina de fútbol. El conjunto local tuvo que remar con uno menos desde los 35 por la expulsión del volante Juan Sforza.

Aunque perdió por primera vez en 15 fechas, el equipo de Hugo Ibarra se mantiene como único líder con 48 puntos y un partido menos ”el cual jugará el próximo miércoles contra Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Racing Club, que suma 47 puntos, podría desplazar a Boca de la cima si vence el martes a Lanús. Atlético Tucumán (45) y River Plate (44) también mantienen opciones.

El comienzo del partido en Rosario fue movido. Newell™s tuvo la iniciativa y en la jugada más peligrosa Juan Garro disparó para la respuesta segura del arquero Agustín Rossi a los 14.

Luego, el encuentro perdió intensidad y no tuvo acciones de peligro. Sforza vio la roja por una infracción en la mitad de cancha.

Al inicio del complemento, García sorprendió a la defensa boquense al interceptar un pase en mitad de cancha y lograr culminar una jugada individual con un disparo fuerte.

Boca se lanzó al ataque y los rojinegros se refugiaron atrás. El segundo tanto cayó con un balón parado, con Ditta definiendo con un cabezazo para el 2-0 definitivo.

Los Xeneizes no perdían por la liga local desde la 11ma fecha.

Creo que hicimos un gran partido. Aprovechamos las ocasiones que tuvimos, dijo García.

Talleres derrotó como visitante por 3-1 al ya descendido Aldosivi en el José María Minella.

Independiente venció 1-0 a Banfield con gol de Damián Batallini.

Patronato, ya descendido, batió a domicilio a Godoy Cruz por 1-0.

Atlético Tucumán, aún con posibilidades de ser campeón, será local de Unión el lunes.