El Madrid somete 3-1 al Barcelona y recupera la cima

ahora cuenta con cuatro tantos en el torneo doméstico y cinco en todas las competencias.

A lo largo del torneo, el Barcelona apenas había encajado un tanto, pero su defensa padeció frente al dinamismo del Madrid. Ello quedó evidenciado cuando Valverde se encontró sin marca para sacar el disparo con el que llegó a cuatro tantos en el torneo.

Me preocupa que no hemos estado a nuestro nivel, dijo Xavi. "Nos ha ganado un gran equipo, al que no le importa encerrarse y jugar al contragolpe. Estamos muy decepcionados y muy tristes, estamos en una dinámica negativa y hay que cambiarla ya, son sólo tres puntos y liga es muy larga.

LA REAL EN ALZA

Con tantos de Asier Illarramendi e Igor Zubeldia, la Real Sociedad hilvanó su cuarta victoria en el torneo al vencer como visitante 2-1 al Celta de Vigo y escalar a la cuarta posiciones.

Iago Aspas hizo el gol del empate transitorio para Celta que se estancó en la 11ma posición.