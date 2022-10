Swiatek derrota a Gauff y va a semis en San Diego

La primera cabeza de serie Iga Swiatek derrotó fácilmente el viernes 6-0, 6-3 a la estadounidense Coco Gauff en los cuartos de final del Abierto de San Diego de la WTA.

Gauff, sexta preclasificada, cometió doble falta en el punto inicial y el resultado jamás estuvo en duda porque Swiatek controló el partido con su implacable ofensiva mediante tiros angulados.

El encuentro fue una revancha de la final del Abierto de Francia de este año. La polaca de 21 años se impuso por 6-1, 6-3 a la estadounidense en ese duelo.

Mantuve la concentración y estoy contenta de haber conservado la serenidad esta noche, dijo Swiatek. Fue uno de esos encuentros en los que sentí que tenía el control desde el primer punto.

El partido, que duró 65 minutos, se disputó bajo un cielo nublado y temperatura templada. Fue el cuarto duelo que Swiatek gana a Gauff, de 18 años.

Swiatek, de golpeo certero y suave, conquistó este año el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Francia. Este sábado enfrentará en semifinales a la cuarta favorita, Jessica Pegula.

El jueves, Pegula, de 27 años, derrotó 6-4, 7-5, a la cuarta favorita, Madison Keys, en un partido entre estadounidenses.

Siempre hemos disputado grandes partidos, agotadores, así que ya deseo jugar contra Jessica, afirmó Swiatek, quien dijo que sigue sufriendo el desfase de horario desde su viaje en avión de República Checa a San Diego el domingo anterior.

Estoy esperando que salga el sol aquí porque todavía no estoy muy bronceada, dijo Swiatek, que cayó en tres sets ante la checa Barbora Krejcikova en Ostrava, el pasado fin de semana.

En la otra semifinal, chocará la croata Donna Vekic contra la local Danielle Collins.

Vecic eliminó a la bielorrusa Aryna Sabalenka (3ra preclasificada), por 6-4, 6-7 (5), 6-1, mientras que Collins echó a la española Paula Badosa (2da) por 7-6 (5), 6-4.

En el partido contra Gauff, la favorita del público aunque había un reducido grupo de fanáticos vestidos a la usanza polaca, Swiatek ganó los primeros ocho games y rompió el servicio a Gauff cuatro veces consecutivas antes de que la estadounidense consiguiera su primer game al conservar el servicio en 2-1.

El repertorio dominante de Swiatek incluyó tiros a ras de piso, casi sin fallas, que obligaron a Gauff a cometer un total de 26 errores no forzados.

He perdido tantas veces contra ella y hoy tampoco pude, señaló Gauff. Cada vez que juego contra ella, aprendo mucho, como que me excedí en ciertos golpes que me obligaron a cometer más errores.

El Abierto de San Diego, de la serie WTA 500, está dotado con una bolsa de 759.900 dólares. Continuará hasta el domingo en el Centro de Tenis Barnes de San Diego.