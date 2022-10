Abogado: Djokovic podría obtener visa australiana

Un abogado en Melbourne dice que Novak Djokovic probablemente la visa australiana para el primer Grand Slam de la próxima temporada a pesar de su espectacular deportación en enero pasado.

Bastaría que escribiera una carta a la Fuerza de Frontera australiana en la que explicara las circunstancias excepcionales de su caso y pidiera que anulen la prohibición de reingreso.

El ganador de 21 Grand Slam no pudo defender su título en el Abierto de Australia este año tras una tumultuosa disputa legal de 10 días que culminó con la revocación de su visa en la víspera del torneo porque no estaba vacunado contra el COVID-19.

Eso significa que enfrenta un período de exclusión de hasta tres años, pero funcionarios de la Fuerza de Frontera dijeron que esa medida es revocable en ciertas circunstancias, y que cada caso se evalúa individualmente.

Y Djokovic tiene argumentos. El entonces número uno del ranking mundial arribó al aeropuerto de Melbourne con una visa gestionada online y lo que creía era una exención médica válida a las leyes estrictas de vacunación del país porque tenía el respaldo de Tennis Australia y el gobierno del estado de Victoria, sede del torneo.

Reinó la confusión, que generó titulares mundiales. Según se supo, la exención médica le permitía jugar en el torneo, que requería que todos los jugadores, fans y funcionarios estuviesen vacunados contra el coronavirus, pero no le permitía entrar al país, y la Fuerza de Frontera la rechazó.

El ministro de Inmigración, Alex Hawke, utilizó sus poderes para cancelar la visa con el argumento de que Djokovic es un talismán de un sector de la población que es antivacuna.

El abogado de inmigración Kon-ming Tsai opinó que convendría a los intereses de Australia permitir el ingreso de Djokovic para el torneo de 2023.

No hay un factor de riesgo si se le permite entrar, dijo Tsai en entrevista telefónica el jueves con The Associated Press. No será un problema para la población. Es uno de los mejores jugadores de tenis del mundo y atraerá a gran cantidad de visitantes extranjeros.