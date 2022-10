Celtics aspiran a disputar Finales de nuevo pese a escándalo

Los Celtics terminaron la temporada pasada en el centro de atención por todas las razones correctas.

Un equipo atascado en el fango durante muchos años se recuperó de un lento inicio para encaminarse de forma sorpresiva hasta las Finales de la NBA, liderado por talentos cultivados en casa, como Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Detrás de ello estuvo el entrenador novato Ime Udoka, quien surgió como líder de una nueva era para la franquicia que estuvo más cerca que nunca de alzar su 18vo campeonato de la liga.

Eso fue antes de que Udoka fuera suspendido por toda la temporada que se avecina, a raíz de meses de investigación de un despacho de abogados que descubrió múltiples infracciones a las políticas del equipo. Una persona con conocimiento del tema le comentó a The Associated Press que las infracciones estaban relacionadas con una relación indebida con una mujer dentro de la organización.

La persona habló en condición de anonimato debido a que los detalles no se han hecho públicos.

En un instante, todo el potencial de los Celtics dentro de la cancha se vio opacado por el escándalo.

Ello ha dejado al equipo que se quedó a dos victorias del título de la NBA sin más remedio que procesar cómo las cosas han cambiado en el último mes. Y de alguna manera, ha tenido que concentrarse ahora en capitalizar una oportunidad que luce ahora más pequeña para lograr un campeonato.

Llegas a esta temporada y te sientes de cierta manera. Después de lo que sucedió el año pasado, estás emocionado y tratas de hacer todas las cosas. Es mucho, para ser honesto, dijo Tatum. Creo que lo que más deseo es simplemente jugar basquetbol.

El hombre encargado de ayudar en ese nuevo enfoque es el entrenador interino Joe Mazzulla, asistente de Udoka. Se trata de un integrante que quedó del staff del exentrenador Brad Stevens antes de que se moviera a su nuevo papel como presidente de operaciones deportivas.

Mazzulla no solamente es un rostro conocido, sino alguien con quien los jugadores acudieron para que Udoka siguiera cerca.

Está planeando construir esas relaciones, mientras arma una cultura exitosa dentro de la cancha, algo establecido ya por Udoka.

Estoy en una situación afortunada, porque he estado aquí tres años y he tenido el receso previo a la campaña para preparar el rumbo que deseamos tomar de cara a la temporada, dijo Mazzulla. No hay muchos cambios en general. Es solamente aprender de la temporada pasada y ver cómo mejorar¦ Simplemente seguir adelante, un día a la vez.

Tratará de hacerlo con un núcleo que casi está intacto. Robert Williams III probablemente se perderá los primeros meses de la temporada mientras se recupera de una cirugía para reparar cartílago de su problemática rodilla izquierda.

El recién llegado en la agencia libre Danilo Gallinari también estaría fuera por toda la temporada después de sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda mientras participaba con la selección de Italia en la clasificación FIBA para la Copa del Mundo en el verano.