Dolphins: Tua Tagovailoa volverá a entrenar el miércoles

El quarterback de los Dolphins de Miami Tua Tagovailoa dará el miércoles un pequeño paso para reincorporarse al equipo.

El entrenador Mike McDaniel informó que Tagovailoa, quien ingresó al protocolo de conmociones cerebrales el 29 de septiembre, podrá entrenar ligeramente pero no jugará el domingo contra los Vikings de Minnesota.

Echamos de menos a su personalidad. Es una pieza importante", dijo McDaniel.

El estratega indicó que existe un escenario en el que Tagovailoa podría recibir el alta médica esta semana, pero el mariscal de campo tendrá que ir con cautela, entrenándose de manera diferenciada.

No ha hecho en un emparrillado durante dos semanas", dijo McDaniel. No sería justo para jugador. No sería justo para el equipo. No me siento a gusto poniéndole en esa situación.

El quarterback Skylar Thompson novato será el titular el domingo contra los Vikings, con Tagovailoa y Teddy Bridgewater descartados por el protocolo de conmociones.

Tagovailoa sufrió una conmoción durante el primer tiempo ante los Bengals de Cincinnati, teniendo que ser sacado en camilla y trasladado a un hospital. No se ha entrenado con el equipo desde entonces y no acompañó a los Dolphins en la derrota como visitante ante los Jets de Nueva York el pasado domingo.

Cuatro días previo al partido contra Cincinnati, Tagovailoa recibió un fuerte golpe ante los Bills de Buffallo y lució desorientado al ponerse de pie. Bajo los parámetros del protocolo de la liga, fue examinado en el vestuario. Luego que no se detectaron síntomas de una lesión en la cabeza, Tagovailoa reapareció para iniciar el tercer cuarto, lo cual propició una investigación de la asociación de jugadores sobre el manejo de su lesión.

El sábado pasado, la NFL y el gremio de jugadores acordaron modificar el protocolo de la liga sobre conmociones cerebrales tras una investigación conjunta de los procedimientos seguidos por la lesión sufrida por Tagovailoa. Como resultado, se añadió un texto que menciona la anormalidad del equilibrio y la estabilidad en el protocolo, entre la lista de síntomas que impedirían a un jugador volver al partido.