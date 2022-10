El episodio Green-Poole genera drama en los Warriors

El afán de los campeones Warriors por un apacible inicio de temporada fue trastocado cuando Draymond Green le propinó un puñetazo a su compañero Jordan Poole durante una práctica.

Súbitamente, Golden State tenía una crisis entre manos.

El derechazo de Green que empujó a Poole contra una pared el 5 de octubre podría dejar secuelas que serán difícil de sanar.

Green pidió una licencia y prometió ser una mejor persona cuando vuelva.

No va a ser un proceso fácil, y no debe serlo, ni espero que sea así, dijo Green. "Estoy ansioso por seguir mejorando mi estado emocional y cómo lidio con esto. Pienso que una cosa que me falla es cómo descargo mis emociones.

Stephen Curry, Klay Thompson y los Warriors navegaron una temporada libre de polémica rumbo a su cuarto campeonato de la NBA desde 2015. Pero lo ocurrido con Green y Poole dejó aturdidos a todos.

Resto por ver si los campeones se verán afectados por la riña entre compañeros.

También es algo que no sentimos descarrilará nuestra temporada y lo que pretendemos lograr, y ello incluye a Draymond", dijo Curry.

A sus 34 años, el base se mantiene en excelente nivel al emprender su 14ta campaña en la liga. El reinante Jugador Más Valioso de la NBA quiere aprovechar al máximo su espléndido momento.

Recién en diciembre pasado, Curry rebasó a Ray Allen para convertirse en el líder histórico de triples en la NBA. En la previa temporada, lideró la liga en anotación, con 32 puntos por partidos, su segundo título de anotación, y el primero desde 2015-16.

Para mí, la gran pregunta es medir el momento en el que te encuentras en tu carrera y realmente afirmarte cuando estás a tope y mantener ese nivel el máximo posible, dijo. También hay que entender el aspecto de que todos en nuestro equipo se encuentran en una situación distinta y tienen que rendir lo mejor todos los días.

Curry ha bromeado con la idea de jugar hasta los 40 años. Cumplirá los 35 en marzo.

Puede hacerlo mientras lo quiera. Steph es alguien que no se cansa de trabajar. Está en excelente condición física y es alguien que realmente disfruta jugando baloncesto", dijo Thompson. Es alguien muy competitivo, por lo que creo que Steph puede llegar a los 40. Su estilo de juego lo permite. No es un jugador que depende del roce físico. Es un hombre fuerte, pero su juego se basa en la forma sutil de hacer las cosas.