Derriban a niño que corría a la cancha durante Bucs-Falcons

Un niño corrió hacia la cancha y fue derribado de dura forma por un elemento de seguridad en el segundo cuarto del partido entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Falcons de Atlanta el domingo.

Una mujer que se identificó como la madre del niño comentó a The Associated Press que el menor tiene 10 años. Un policía indicó más tarde a la AP que el niño tiene más de 10 años pero que no podía revelar información por tratarse de un menor de edad. El agente añadió que la madre tenía varios hijos y que ella se había confundido sobre cuál había saltado hacia la cancha.

El vocero del Departamento de Policía de Tampa, Eddy Durkin, dijo que el niño había recibido un citatorio civil y se le notificó que deberá comparecer ante la corte.

El incidente ocurrió cuando los Buccaneers se estaban alineando para intentar un punto extra después de un acarreo de touchdown de una yarda de Leonard Fournette que les dio una ventaja de 6-0.

El pasado lunes por la noche, un activista que portaba un dispositivo que emitía humo rosa corrió sobre la cancha durante el partido entre los locales 49ers de San Francisco y Los íngeles fue derribado por el linebacker Bobby Wagner, de los Rams.

El hombre presentó una denuncia policial tras ser derribado por Wagner.