Eagles se mantienen fuertes e invictos en la NFL

Si se echa un vistazo a todos los jugadores que están recibiendo crédito esta temporada por el comienzo invicto de los Eagles de Filadelfia, desde los destacados jugadores ofensivos Jalen Hurts y A.J. Brown hasta los incondicionales defensivos Darius Slay y Brandon Graham, es fácil ver por qué el corredor Miles Sanders fue pasado por alto.

Sanders no había corrido para más de 96 yardas en un partido y sólo había anotado un touchdown en tres encuentros. No es que no pudiera hacer más, sino que Sanders no era tan necesitado debido a que Hurts está lanzando a un nivel de Jugador Más Valioso.

Bajo la lluvia el domingo contra Jacksonville, los Eagles necesitaron a Sanders y el corredor cumplió. Sanders tuvo 27 acarreos y corrió para 134 yardas, ambos máximos de su carrera, y anotó dos touchdowns en la victoria por 29-21 sobre Jacksonville.

Jugó agresivo, en mi opinión, comentó Hurts. Jugó con un propósito.

Su propósito puso a los Eagles con una foja de 4-0 esta temporada, y los dejó como el único equipo invicto en la NFL.

Sanders se convirtió en el primer jugador de los Eagles con al menos 25 acarreos, 125 yardas y dos touchdowns desde que LeSean McCoy corrió para 217 yardas en 29 intentos y dos anotaciones el 8 de diciembre de 2013, contra Detroit. El juego de McCoy fue famoso en la historia de la franquicia por haberse disputado en una nevada. Sanders logró la mejor actuación de su carrera bajo una lluvia torrencial.

Quizás el mal clima saca lo mejor de los corredores en Filadelfia.

El gran día de Sanders lo colocó como el tercero con más yardas por tierra en la NFL con 356, detrás del running back de los Giants, Saquon Barkley, con 463, y Nick Chubb de Cleveland, con 459. Los Eagles tuvieron 210 yardas por tierra contra Jacksonville.

Con el clima, seguimos pasando el balón con eficacia, dijo Sanders. Y la línea ofensiva, tuvimos más de 200 yardas por tierra. Así que en general, si el equipo sigue haciendo eso, vamos a ganar muchos partidos.

LO QUE ESTí BIEN

La defensa está funcionando. Los Eagles forzaron cinco entregas de balón, la mayor cantidad que han registrado desde 2017 y la cifra más alta en la NFL esta campaña. Los Jaguars fueron limitados a 219 yardas en total.

LO QUE NECESITA AYUDA

Vuelvan a esta sección después de que sufran su primera derrota.