Napoli vence 3-1 a Torino con doblete de camerunés Anguissa

El camerunés Zambo Anguissa anotó doblete inicial el sábado para Napoli, que venció 3-1 a Torino, extendió su racha invicta y aumentó su ventaja a tres puntos al tope de la Serie A.

Atalanta puede igualar en puntos a Napoli si vence como visitante a Fiorentina el domingo.

Siempre es importante anotar, dijo Zambo Anguissa. Pero solo quiero hacer mi trabajo. Si vienen los goles, soy feliz. Si ganamos todos los partidos y yo no anoto, no me importa.

Napoli busca su primer título en la liga italiana desde que el difunto Diego Maradona lo llevó a sus únicos dos de la Serie A en 1987 y 1990.

Solo queremos ganar todos los partidos", dijo Zambo Anguissa. Al final, veremos.

Zambo Anguissa abrió el marcador con un cabezazo a los seis minutos, al recibir entre varios defensores un pase perfecto de Mário Rui. Aumentó el marcador a los 12', esta vez en una acción individual al recibir el balón en el medio campo, correr por la franja derecha y rematar al primer poste.

La maravilla georgiana Khvicha Kvaratskhelia añadió el tercero a los 37', también en acción individual, tras una corrida de casi 50 metros.

Antonio Sanabria descontó sobre el final del primer tiempo.

Más tarde el técnico de la Roma, Jose Mourinho, seguirá el partido desde las tribunas al visitar al Inter, el equipo que condujo a un triple campeonato hace 12 años.

El campeón defensor Milan visita a Empoli.

En la Liga de Campeones, Inter-Barcelona y Ajax-Napoli juegan el martes, en tanto Chelsea-Milan y Juventus-Maccabi Haifa lo hacen el miércoles.