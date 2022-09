Altercado entre Arozarena y Díaz tras derrota de Rays

Yandy Díaz y Randy Arozarena, compañeros cubanos en los Rays, protagonizaron un altercado después de la derrota sufrida el lunes por 4-0 ante los Astros, lo que constituyó uno de los motivos por los que el manager de Tampa Bay Kevin Cash los dejó en la banca el martes, en la derrota 5-0 con Houston.

Arozarena les comentó a los reporteros el miércoles por la noche que no hubo contacto físico con Díaz, y que había algunas cosas que necesitaban resolver. Aseguró que las cosas estaban bien entre ellos.

Creo que a estos jugadores les debemos el respeto de mantener las cosas en privado, lo que pasa en la casa club, se queda en la casa club, dijo Cash antes del partido del miércoles por la noche. No voy a confirmar o a negar, o lo que sea, pero tengo mucha confianza que superaremos cualquier cosa.

Arozarena, quien saltó a la fama en la postemporada de 2020 y ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2021, estaba en la alineación del miércoles. Díaz no estaba considerado nuevamente, debido a una lesión en el hombro izquierdo que le ha molestado recientemente.

Su hombro izquierdo le ha dado un poco de molestias en la parte final de su swing, comentó Cash.

Tampa Bay llegó el miércoles con medio juego de ventaja sobre Seattle, en la disputa por el segundo de tres lugares como comodín de la Americana.

Fue posible ver a Arozarena, quien seguía las acciones del juego del martes desde el bullpen de los Rays.

No sabía que estuvo en el bullpen, pero no me puede interesar menos dónde estaba, dijo Cash. Si lo hubiera necesitado para batear, estoy seguro de que habría corrido muy rápido para bajar.

El altercado fue reportado inicialmente por Zac Blobner y Tom Krasniqi de la estación de radio insignia de los Rays, WDAE.