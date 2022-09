Bale quiere vivir la energía del Mundial

Durante sus últimos y complicados años en el Real Madrid, Gareth Bale sólo encontró la verdadera felicidad en una cancha de fútbol cuando vestía la casaca de la selección de Gales para disputar partidos.

Tras mudarse a Estados Unidos, está percibiendo también amor en su club.

Bale se unió en julio a Los Angeles FC tras la expiración de su contrato en el Madrid, y ha jugado regularmente para uno de los equipos que mejor temporada han tenido en la MLS. Ha ingresado principalmente como suplente, mientras recupera un estado físico óptimo, tras permanecer prácticamente inactivo durante su última temporada en España.

La última meta para Bale consiste en alcanzar la mejor condición posible para el 21 de noviembre, cuando Gales enfrente a Estados Unidos en su primer partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar.

Será la primera Copa del Mundo para la selección galesa desde 1948 y, de acuerdo con Bale, el pináculo de una carrera que ha incluido títulos de la Liga de Campeones con el Madrid, siendo el jugador más caro del mundo.

A fin de cuentas, Bale eligió mudarse a Los íngeles para sacarle el mayor rédito posible a los últimos años de su carrera ”con su club y su selección. Y piensa que tomó la decisión acertada.

No podría pedir más, dijo Bale el miércoles, en la base de entrenamiento de Gales, donde se le preguntó si se había adaptado bien a California. Me han hecho sentir en casa desde el primer momento. Recibo buenas vibras de mi equipo en la MLS, y ojalá que eso me dé más confianza de jugar con Gales.

Bale se mostró sonriente, como suele ocurrir. Se incorporó el martes a la selección luego de volar desde Los íngeles, adonde también se ha mudado su familia.

Es también significativo el hecho de que Bale se siente en su mejor forma en años. Ha seguido un programa personalizado, que ha ido aumentando gradualmente la actividad, y ha comenzado dos de los últimos seis duelos de LAFC luego de ingresar desde el banquillo en los primeros cinco.

No ha completado todavía 90 minutos con su nuevo club, pero ello ocurrirá probablemente cuando LAFC comience a disputar los playoffs, a los que llegará como el mejor equipo de la Conferencia Oeste.

Cualquier jugador te dirá que jugar partidos y estar en buena forma es lo más importante, lo que te hace sentir mejor y más certero en la cancha, dijo Bale. En los últimos años, tuve que llegar a los entrenamientos de Gales par averiguar cómo estaba mi condición.

Obviamente he tenido más partidos, he entrenado más ahora, lo que es más idóneo para jugar lo más posible y hacerlo mejor con Gales.