Familia de niño lesionado demanda a Pequeñas Ligas

Un niño originario del estado de Utah, quien sufrió una lesión grave en la cabeza al caer de una litera durante la Serie Mundial de Pequeñas Ligas realizada el mes pasado en Pennsylvania, ha regresado a casa tras permanecer días hospitalizado.

En tanto, su familia interpuso una demanda contra las Pequeñas Ligas y la compañía que fabricó la litera.

Easton Oliverson, de 12 años y originario de Saint George, Utah, sufrió una fractura craneana y una hemorragia cerebral a raíz de la caída del 15 de agosto en un dormitorio para los peloteros en Williamsport. Desde entonces, se ha sometido a tres cirugías y ha contraído una infección bacteriana, dijo el martes Ken Fulginiti, el abogado de la familia.

No ha estado bien. Lo que ha desarrollado más recientemente, tras una tercera craneotomía, es ataques epilépticos. Este camino ha sido largo, dijo Fulginiti. Easton había permanecido en hospitales de Pennsylvania y Utah hasta la semana pasada, cuando se le dio de alta, añadió el abogado.

La demanda por negligencia, presentada por Jace y Nancy Oliverson el viernes en Filadelfia, indicó que no había una barandilla en la cama superior. Kevin Fountain, portavoz de Little League Internacional, dijo que dicha liga no emitiría comentarios acerca de la demanda.

Savoy Contract Furniture, de Williamsport, no respondió de inmediato a los mensajes que solicitaban sus comentarios.

Easton, lanzador y jardinero del equipo Snow Canyon de Santa Clara, suroeste de Utah, cayó mientras dormía, explicó Fulginiti. La demanda exige más de 50.000 dólares como pago de la atención médica del chico, además de una indemnización punitiva.

Ellos aprecian las muestras de apoyo que han recibido en todo el país, dijo Fulginiti en relación con los padres del joven pelotero. Pero ellos se esfuerzan ahora para concentrarse en la familia. Tienen otros chicos, y esto es demasiado.

Jace Oliverson era coach asistente del equipo, mientras que Brogan, hermano menor de Easton, era suplente y buscaba ocupar su lugar después del otoño. Snow Canyon sufrió dos derrotas y quedó eliminado.

