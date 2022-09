Rays reactivan a Franco antes de serie contra los Yanquis

El torpedero Wander Franco salió de la lista de lesionados de 10 días, tras perderse dos meses de actividad con los Rays de Tampa Bay, debido a un problema en el hueso ganchoso de la mano derecha que necesitó una cirugía.

El dominicano de 21 años fue segundo en el orden al bate en el juego del viernes en la noche, primero de la serie contra los Yanquis de Nueva York, líderes de la División Este de la Liga Americana.

En el primer lanzamiento que enfrentó, Franco sacudió un doble y envió la pelota a un hueco entre los jardines derecho y central.

Estamos emocionados de tenerlo de regreso. Él es parte importante de nuestro club, dijo el piloto de los Rays, Kevin Cash. Nos hace mejores en la alineación. Nos hace mejores en la defensiva; veremos cómo resulta.

Franco fue puesto en la lista de lesionados el 10 de julio. A mediados de agosto, se le había enviado al equipo Durham de la Triple A para un periodo de rehabilitación que se canceló en el primer encuentro cuando el gran prospecto sintió una molestia en la mano. Reanudó su participación con Durham el domingo pasado y conectó de 11-6 en tres partidos.

Me sorprendería si no lo siente. Va a sentirlo, dijo Cash. No creo que le desaparezca sino tal vez hasta los entrenamientos de la próxima primavera. Es una cirugía en la que le retiraron un hueso así que es lógico que lo esté sintiendo algo. Lo importante ahora es como puede sobrellevarlo y cómo podemos ayudarle a que lo haga.

Brandon Lowe se alegró de tener de vuelta a Franco, con quien ha concretado matanzas dobles.

Se siente como si pudiéramos tener equipo completo ahora, según Lowe.

Franco aceptó en noviembre un contrato de 182 millones de dólares por 11 campañas después de que terminara en tercer lugar en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana.

Antes del encuentro de la jornada, Franco tenía bateo de .260, cinco carreras y 23 producidas en 58 compromisos.

Tampa Bay, que está en segundo lugar, dio casi de baja al jugador de cuadro taiwanés Yu Chang y envió al derecho venezolano Yonny Chirinos al equipo Durham de la Triple A.

Chirinos permanecerá con el plantel de los Rays como integrante del grupo de jugadores sustitutos que alternará entre el club de las Grandes Ligas y la filial de la Triple A.

Cash dijo en referencia Chang que ha cumplido todo lo que le hemos pedido. Me parece que ha cumplido en cada jugada defensiva. Ha conseguido grandes imparables.