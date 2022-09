Hermano de Pogba niega estar ligado a intentos de extorsión

El hermano del astro del fútbol francés Paul Pogba negó el viernes haber participado en intentos de extorsión contra el mediocampista de la Juventus.

El abogado de Mathias Pogba, Richard Arbib, indicó en un comunicado que su cliente quiere señalar enfáticamente que es un completo extraño a cualquier intento de extorsión contra su hermano, Paul Pogba.

Dos jueces fueron designados la semana pasada para investigar las acusaciones de que el ganador de la Copa del Mundo fue blanco de extorsiones de parte de su hermano y amigos de la infancia.

Arbib insistió en que Mathias Pogba quiere más que nada suavizar la situación con su hermano.

La fiscalía de París abrió una pesquisa el mes pasado por intento de extorsión organizada, que está siendo manejada por la policía anticorrupción. Las autoridades francesas investigan las denuncias de que Pogba fue objeto de un complot de extorsión por parte de su hermano y amigos de la infancia, que exigieron 13 millones de euros al exjugador del Manchester United.

Cuando el grupo abordó a Pogba sobre su demanda en el centro de entrenamiento de la Juventus en Turín, aseveró que su hermano Mathias Pogba estaba entre ellos, según la radio France-Info.

El caso se hizo público después que Mathias Pogba publicó un video y tuits en los que amenazaba con compartir revelaciones explosivas sobre su hermano y la estrella francesa Kylian Mbappé.

Según los informes, Paul Pogba dijo a los investigadores que los chantajistas pretendían desacreditarlo al afirmar que le pidió a un brujo que lanzara un hechizo sobre Mbappé.

Pogba negó esa acusación y Mbappé se puso del lado del jugador, con quien ganó la Copa del Mundo en 2018.

Me llamó y me dio su versión de los hechos, dijo Mbappé el lunes. Es su palabra contra la palabra de su hermano. Él (Paul Pogba) de antemano lidia con ciertos problemas y creo que no es el momento de agregarle más. Veremos cómo se desarrolla todo eso. Estoy muy desconectado de todo eso.

Funcionarios franceses han dicho que Pogba pagó 100.000 euros al grupo que intentó obtener millones a través de la extorsión.