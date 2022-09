Riñas entre aficionados retrasa inicio de duelo Niza-Colonia

El inicio del partido entre Niza y Colonia el jueves en la Liga Conferencia se retrasó debido a riñas entre aficionados en las tribunas del estadio Allianz Riviera.

La UEFA informó que la patada inicial se retrasó 55 minutos hasta las 7:40 de la tarde hora local debido a disturbios del público.

Las imágenes de televisión mostraron a fanáticos peleando antes del comienzo del encuentro en la casa del Niza.

Con los equipos en sus vestuarios, el capitán del Colonia, Jonas Hector, salió e instó a los fanáticos a permanecer en paz, según la cuenta de Twitter en inglés del Colonia.

No podemos esperar para jugar este partido contigo. Todos queremos que el juego se lleve a cabo. Pero también tenemos que decir que lo que pasó no es bueno. No queremos ver eso, indicó Héctor.

Medios franceses publicaron que al menos dos personas resultaron heridas de gravedad.

El partido comenzó después de un retraso de casi una hora. Se emitieron advertencias de que cualquier otro incidente causará la suspensión del encuentro.

Esperemos que podamos concentrarnos en el fútbol durante los próximos 90 minutos y hablar en el campo, tuiteó Colonia cuando el juego comenzó.