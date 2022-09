Swiatek vence a Pegula; va ante Sabalenka en semi de US Open

El juego de Iga Swiatek es mas efectivo en la tierra batida, donde se siente más cómoda y ha ganado sus dos títulos de Grand Slam hasta ahora.

Pero parece que se está aclimatando a la cancha dura en el Abierto de Estados Unidos.

La número uno del mundo alcanzó su primera semifinal en Flushing Meadows al superar el miércoles por 6-3, 7-6 (4) a la local Jessica Pegula en un duelo en el que sumaron 13 quiebres de saque, 10 tan sólo en el segundo set.

El techo del Estadio Arthur Ashe estaba descorrido, había una temperatura de 70 grados Fahrenheit (21 Celsius), y Swiatek consideró que era buena idea probar una tensión mayor en su raqueta para ver si podía controlar mejor la pelota, luego de perder cuatro puntos seguidos.

No está claro si fue eso o si simplemente la polaca se relajó. El caso es que el rumbo del partido cambió entonces.

Swiatek ganó 14 de los 15 puntos siguientes.

No sé si ésa fue la clave o algo", dijo Swiatek. Seguro, yo no pensaba ya en las cuerdas y me concentré en lo que tenía que concentrarme.

La polaca de 21 años que ganó el Abierto de Francia en el 2020 y en junio, erró dos veces en su saque para partido, primero arriba 5-4 y después 6-5. Pero fue superior en el desempate.

Y cuando la octava preclasificada falló en su revés, Swiatek corrió hasta el palco de invitados, agitó su raqueta blanca y gritó.

Este jueves Swiatek enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka (6ta favorita) en la semifinal. En el otro encuentro se enfrentarán Ons Jabeur (5) y Caroline García (17), quien eliminó a la estadounidense de 18 años Coco Gauff el martes.

De las cuatro tenistas que siguen con vida, sólo Swiatek ha ganado un major. Unicamente Sabalenka, quien venció horas antes a dos veces finalista Karolina Pliskova por 6-1, 7-6 (4), ha disputado una semifinal en Nueva York ”la perdió el año pasado.

Estoy lista para esto, dijo Sabalenka. Estoy preparada para otra pelea.

Sabalenka perdió en la ronda de las cuatro mejores ante Pliskova. Se aseguró de que esta vez fuera distinto desde el inicio del partido y llegó a irse arriba 4-0.

Este año Sabalenka no pudo participar en Wimbledon debido a que todos los tenistas de Rusia y Bielorrusia fueron vetados por la invasión en Ucrania.