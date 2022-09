Mbappé apoya a Pogba, quien fue extorsionado

Kylian Mbappé habló con Paul Pogba después de que se vio implicado en sórdidas acusaciones involucrando un médico brujo. El lunes dijo que quiere creer en su compañero de la selección francesa, quien fue extorsionado.

Hoy prefiero creer en las palabras de mi compañero, indicó Mbappé en conferencia de prensa antes del encuentro del París Saint-Germain el martes en la Liga de Campeones ante la Juventus, el actual equipo de Pogba.

Pogba no jugará por una lesión de rodilla.

Las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre las acusaciones de Pogba, quien fue el blanco de un plan para extorsionarlo por parte de su hermano y amigos de la infancia, quienes le exigieron 13 millones de euros al exmediocampista del Manchester United.

Mbappé fue incluido en la historia cuando lo nombró el hermano de Pogba en redes sociales.

Paul Pogba supuestamente le dijo a los investigadores que los extorsionadores querían desprestigiarlo al asegurar que le pidió a un médico brujo que encantara a Mbappé.

Pogba negó las acusaciones y Mbappé apoyó el lunes a su compañero de la selección que ganó la Copa Mundial 2018.

Me llamó y me dio su versión de los hechos, dijo Mbappé. Es su palabra contra la de su hermano. Él (Paul Pogba) tiene otros problemas y creo que no es momento de añadirle nada. Veremos cómo avanza, estoy bastante alejado de todo.

Las autoridades francesas indicaron que Pogba pagó 100.000 euros al grupo, incluyendo a su hermano, que lo intentó extorsionar por millones de euros.

Supuestamente Pogba realizó el pago después de que en marzo lo amenazaron hombres armados y que portaban armas en un departamento de París cuando viajó a Francia para un duelo de la selección.