Alemania se disculpa por errores durante ataque en Munich 72

ocurrió días después de que llegaron a un acuerdo sobre la compensación.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el presidente de Israel Isaac Herzog depositaron ofrendas florales en el lugar.

El acuerdo de la semana pasada previno un boicot de la ceremonia de aniversario por parte de los familiares de los deportistas asesinados. Recibirán 28 millones de dólares en compensación, un incremento significativo de la oferta de 10 millones de dólares.

Como parte del trato, Alemania acordó reconocer los errores de las autoridades de aquel momento y permitirle a historiadores alemanes e israelíes que revisen los eventos entorno al ataque.

Estamos hablando de una gran tragedia y un triple fracaso, reconoció el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier. El primero con respecto a los preparativos de los juegos y el concepto de seguridad; el segundo, los eventos del 5 y 6 de septiembre de 1972; el tercero inició el día después del ataque: el silencio, la negación y el olvido.

Ankie Spitzer, viuda del entrenador de esgrima Andre Spitzer, indicó en un comentario a su fallecido esposo que aunque finalmente, después de 50 años, alcanzamos la meta, al final del día te has ido y nada podrá cambiarlo.

Todos me preguntan si he tenido una resolución, indicó. No entienden que nunca habrá resolución. El agujero en mi corazón nunca va a sanar.

El acuerdo de compensación incluyó pagos que se realizaron anteriormente. Inmediatamente tras los ataques, Alemania pagó a los familiares de las víctimas la cantidad de 4,19 millones de marcos (alrededor de 2 millones de dólares), de acuerdo con el Ministerio del Interior del país. En el 2002, los familiares sobrevivientes recibieron otros 3 millones de euros, reportó la agencia alemana dpa.