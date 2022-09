Benintendi, de Yanquis, sufre fractura de muñeca derecha

El jardinero Andrew Benintendi, de los Yanquis de Nueva York, sufrió una fractura de la muñeca derecha que requerirá de cirugía, pero dijo que no sabe si se trata de una lesión que pondrá fin a su temporada.

Es muy prematuro para decirlo ahora mismo, obviamente, dijo Benintendi. Todavía estamos tratando de saber más. Esa es la situación al momento. Simplemente tomarlo día a día en este momento, supongo.

El manager Aaron Boone reveló que el diagnóstico de un hueso roto y la necesidad de cirugía después que los líderes del Este de la Americana derrotaron 2-1 a Tampa Bay el domingo. Benintendi será evaluado más a fondo por especialistas el lunes, de regreso en Nueva York.

Benintendi dijo que previamente ya fue operado en su primer año en la universidad y estaba sorprendido del desarrollo de la situación el domingo.

No sé en realidad sobre huesos o esas cosas, dijo Benintendi. Así, que simplemente estoy escuchando lo que me están diciendo. No sabía que podía crecer otro hueso o lo que sea que pueda ser.

La lesión de Benintendi ocurrió mientras hacía un swing el viernes por la noche y fue colocado en la lista de lesionados por 10 días al día siguiente.

El toletero de 28 años fue All-Starr esta temporada en Kansas City y después fue canjeado a los Yanquis a finales de julio. Tuvo un inicio flojo con Nueva York, pero recientemente había sido más productivo en el plato.

Benintendi batea para .304 general con 51 carreras producidas. Con los Yanquis, promedia al bate .254 con 12 impulsadas en 33 partidos.