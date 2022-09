Titans colocan a Landry en lista de lesionados

Los Titans de Tennessee colocaron el viernes al linebacker estelar Harold Landry III en la lista de lesionados.

El equipo no mencionó el motivo de su decisión, pero una persona con conocimiento directo de la lesión confirmó los reportes de que Landry se había roto el ligamento cruzado anterior de una rodilla durante la práctica del miércoles.

Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque los Titans no han emitido comentarios sobre la lesión.

Landry venía del mejor año de su carrera, con 12 capturas, que le valieron su elección al Pro Bowl por primera vez en su carrera. El jugador, 41ra selección general en el draft de 2018 y procedente del Boston College, fue recompensado con una extensión de contrato por cinco años y 87,5 millones de dólares.

De ese monto, 52,5 millones estaban garantizados.

Landry, de 26 años, ayudó a los Titans a empatar el noveno puesto en el rubro de capturas durante la campaña anterior, con 43. Tennessee fue el único equipo de la NFL que tuvo al menos a tres jugadores distintos con ocho capturas o más.

El linebacker jugó de inicio todos sus partidos durante tres temporadas al hilo.

Se ubicó en el décimo sitio de la NFL con sus 12 capturas Fue el mejor de su equipo, con 31 a lo largo de las cuatro campañas anteriores.

Su total es el segundo mayor para esta franquicia por parte un jugador en sus primeras cuatro campañas desde 1982, cuando las capturas se comenzaron a contabilizar como estadística oficial de la NFL.

Tennessee, campeón reinante de la División Sur de la Conferencia Americana, comienza su temporada el 11 de septiembre, recibiendo a los Giants de Nueva York.

La pérdida de Landry sería un gran golpe, pero los Titans cuentan con el linebacker exterior Bud Dupree, quien firmó también un gran convenio en marzo de 2021.