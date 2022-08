México-Paraguay, prueba final para lista mundialista del Tri

Un partido amistoso de México ante Paraguay fuera del calendario internacional de FIFA usualmente carece de relevancia. No es el caso en esta ocasión.

Un puñado de jugadores procurará aprovechar la ausencia de las figuras que que militan en ligas europeas al tener una última oportunidad para convencer al técnico argentino Gerardo Martino de llevarlos al Mundial de Qatar.

El Tri enfrentará el miércoles a la Albirroja que dirige el también argentino Guillermo Barros Schelotto en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

Para este encuentro, Martino no pudo citar a jugadores de clubes europeos por no ser una fecha FIFA y recurrió al talento de la liga mexicana.

Martino, quien asumió el cargo en enero de 2019, ha dejado en claro que ya tiene una base con la que piensa disputar el inminente Mundial.

Esto no sólo me pasa a mí, la mayoría (de entrenadores) tiene un porcentaje alto definido, dijo Martino en una rueda de prensa en Atlanta. Si hago una encuesta entre ustedes (prensa) de los 26 que me digan quizá van 24. No puedo decir un porcentaje de los que ya están seguros, pero sería ilógico pensar que la mayor parte de los 26 no salga de los que hemos llamado en cuatro años.

De los 26 jugadores que FIFA permite registrar, al menos 20 parecen seguros en la lista. Quedarían seis plazas por definir y entre los aspirantes están los arqueros Carlos Acevedo y Luis Malagón, el zaguero Emilio Lara y el delantero Eduardo Aguirre, quiene fueron llamados en esta oportunidad ante los paraguayos.

En este momento hay más certezas que dudas, pero hay espacios para un jugador que quiera pelar por un lugar, dijo Martino. Las posibilidades serán menores, pero lo puede intentar.

Entre los jugadores que tienen un lugar seguro en Qatar está el histórico portero Guillermo Ochoa, inamovible en las convocatorias. Acevedo y Malagón luchan por subirse como tercero o cuarto arquero y disputar su primer Mundial.

Después de Ochoa, el veterano Alfredo Talavera parece seguro con el puesto de arquero suplente, pero hay otros dos lugares en esa posición por cubrir.

Malagón, de 25 años y que ataja con Necaxa, había sido convocado a selecciones con restricción de edad. Fue parte del equipo olímpico que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lara, 20 años, representa una gran interrogante porque apenas debutó con el América en 2021, pero llamó la atención en amistosos ante equipos de Europa y ha cumplido un destacado torneo Apertura este año como lateral por derecha, aprovechando la salida de Jorge Sánchez al Ajax de Holanda.

La inexperiencia de Lara podría jugarle en contra, pero el poder jugar por los dos carriles e incluso como central, podrían convertirlo en un jugador útil para Martino y de cara al Mundial de 2026.

Hay cosas que quizá no saben, pero él (Lara) venía con nosotros de sparring desde hace 2 o 3 años, lo hemos convocado incluso cuando todavía no jugaba en primera con América, no es una sorpresa para nosotros lo que produce, agregó Martino.

El Mudo Aguirre, del Santos Laguna, es un caso similar. Como delanteros, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín parecen seguros. Santiago Giménez, quien recientemente fichó con el Feyenoord de Holanda, busca colarse dejando a Aguirre, otro medallista olímpico en Tokio 2020, fuera de Qatar.

Pero al igual que Lara, Aguirre además de jugar como nueve va bien por los costados y ante la lesión de Jesús Corona, Martino podría considerar llevar a alguien que juegue dos posiciones en ataque.

Siempre la desgracia de uno le abre la puerta a otro futbolista, dijo Martino, quien manifestó que tratarán de esperar una recuperación de Corona, pero se preparan en caso de que no. Si las posibilidades de Jesús son menores, que el resto aproveche esa ventana que se va abriendo.

El resto de la plantilla que enfrentará a los paraguayos incluye a jugadores que han sido regulares en los llamados de Martino durante las eliminatorias mundialistas como Alexis Vega, Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo, Luis Romo, Uriel Antuna y Roberto Alvarado.

Antuna y Alvarado son dos de los principales candidatos para reemplazar a Corona, en caso de que el jugador no se recupere de la lesión que lo dejó prácticamente fuera de la Copa del Mundo. Pero Vega podría cambiar de banda y ser otra opción.

Son gajes del oficio, yo estoy tranquilo y siempre he competido por una oportunidad, para eso estamos los que venimos detrás de ellos (los titulares), yo estoy feliz de tomar esa responsabilidad, si me toca suplirlo estoy tranquilo, dijo Vega.

Después de enfrentar a Paraguay, México tendrá dos partidos amistosos en septiembre ante Colombia y Perú, en canchas de Estados Unidos. Esos encuentros serán en una fecha FIFA y Martino podrá recurrir a los jugadores de ligas europeas.

Me parece que lo primero que tienen que ver los futbolistas, independientemente de que el Mundial esté a la vuelta en y que en noviembre hay Copa del Mundo, pero el 2 de enero hay un ciclo nuevo y las ganas de seguir están, si no te toca en este Mundial, entones más adelante, concluyó Martino.