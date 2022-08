Tuchel lamenta nueva derrota de Chelsea en la Premier

Chelsea está obteniendo nulos dividendos por haber sido el equipo que más gastó en Europa durante este verano.

Y ello no escapa a la atención de Thomas Tuchel.

No hace falta mucho para vencernos, lamentó el entrenador del Chelsea el martes, tras la derrota por 2-1 ante Southampton en la Liga Premier inglesa. Eso es lo que no me gusta".

Si como todos esperan, Wesley Fofana llega procedente del Leicester por lo que podría ser un fichaje récord por un zaguero (más de 80 millones de libras o 93 millones de dólares), el gasto de Chelsea rozará los 300 millones de dólares en esta temporada de traspsasos.

La mayor parte de ese monto se habrá desembolsado en defensas. Marc Cucurella y Kalidou Koulibaly llegaron ya mediante cuantiosas operaciones.

Sin embargo, el Chelsea ha recibido gol en todos salvo uno de sus partidos. El equipo, sumamente compacto durante el primer año de gestión de Tuchel ”que incluyó la coronación en la Liga de Campeones de 2021”, parece ahora desarticulado atrás, y carece de la organización y energía del lesionado N™Golo Kante a la mitad de la cancha.

Southampton aprovechó eso el martes, y se recuperó tras recibir un tanto a los 23 minutos, obra de Raheem Sterling ”otro fichaje destacado de los últimos meses. Se impuso con goles de Romeo Lavia y Adam Armstrong antes del descanso.

Cucurella y Thiago Silva alejaron disparos del Southampton sobre la línea de gol en el complemento. La presión del Chelsea en los últimos compases no derivó en la igualdad en el estadio de St.Mary, donde Southampton cayó el sábado ante Manchester United.

Con tantos jugadores nuevos, podría pasar tiempo antes de que este nuevo Chelsea se muestre enchufado.

Tenemos problemas con nuestra concentración y constancia en los partidos, dijo Tuchel. Cuando las cosas no nos salen, tenemos dificultades para encontrar respuestas y recuperarnos. Simplemente tenemos que fortalecernos como equipo y mostrar una mentalidad distinta.

OPORTUNIDAD PERDIDA

Brighton perdió la oportunidad de trepar a la cima al menos por una noche. Cayó por 2-1 en su visita a Fulham, con lo que se convirtió en el club más reciente que ha tenido problemas para controlar a Aleksandar Mitrovic.

El delantero serbio, quien disputará el Mundial, suma cinco tantos en la campaña, uno menos que el líder anotador de la Premier, Erling Haaland del Manchester City. Además, enfiló al Fulham a un triunfo y cortó la racha invicta del Brighton en el inicio de la temporada.

Un autogol desafortunado de Lewis Dunk puso al Fulham adelante por 2-0 a los 55 minutos, cinco antes de que Brighton redujera el déficit mediante un penal convertido por el volante argentino Alexis Mac Allister.

Fulham tiene ya ocho puntos en cinco cotejos. Se trata de un comienzo alentador en su regreso a la máxima categoría. Brighton tiene dos puntos más.

EL SHOW DE ZAHA

Wilfried Zaha podría marcharse del Crystal Palace antes del jueves, cuando termina el periodo de transferencias. Chelsea y Arsenal serían clubes interesados en sus servicios.

Palace lo echará mucho de menos si se marcha.

Zaha enfatizó su importancia para el equipo al anotar por cuarta vez en la temporada, con lo que Palace tomó la ventaja ante Brentford, que marcó a los 88 para rescatar un empate 1-1.

Fue otro gol asombroso de Zaha, quien hizo una gambeta desde la izquierda y envió el balón a un ángulo y a segundo palo mediante un tiro combado desde las inmediaciones del área.

Los aficionados locales corearon el nombre de Zaha durante el duelo en Selhurst Park.

En el otro cotejo de la noche, Leeds igualó 1-1 como local ante el Everton pero perdió a un jugador clave, el capitán Rodrigo, quien se marchó de la cancha a la mitad del primer tiempo, luego de dislocarse un hombro en un choque con el arquero Jordan Pickford.

El extremo colombiano Luis Sinisterra marcó su primer tanto en la Premier para dar un punto a Leeds. Anthony Gordon había marcado en el primer tiempo.