Serena Williams debutará contra Kovinic en el US Open

frente a la finalista de Wimbledon Ons Jabeur, y Maria Sakkari (3) ante Simona Halep (7) o Coco Gauff (12) en la parte baja.

Uno de los encuentros interesantes de la primera ronda será entre Naomi Osaka, ganadora dos veces del US Open ej 2018 y 2020 para dos de sus cuatro títulos de Grand Slam, frente a Danielle Collins, la finalista del Abierto de Australia

Previo al anuncio del sorteo, algo que se anticipaba quedó confirmado: Novak Djokovic tuiteó que no podrá estar en Nueva York para disputar el US Open.

El serbio de 35 años, dueño de 21 títulos de Grand Slam, no se ha vacunado contra el COVID-19. Los ciudadanos extranjeros que no se han inoculado no pueden ingresar a Estados Unidos.

Djokovic cuenta con tres títulos en Flushing Meadows; y perdió la final de 2021 Daniil Medvedev. La derrota le impidió convertirse en el primer hombre que completa el primer Grand Slam en un año desde 1969.

Medvedev quedó como máximo preclasificado, con lo que el US Open es el primer grande desde 2004 sin Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer o Andy Murray con ese sitial. Debutarán contra el estadounidense Stefan Kozlov.

Los posibles cruces de cuartos de final son: Medvedev-Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas-Casper Ruud, Nadal-Cam Norrie y Alcaraz-Hubert Hurkacz.

Nick Kyrgios, subcampeón del último Wimbledon y 23er preclasificado, podría enfrentar a Medvedev en la cuarta ronda. En la primera ronda, Kyrgios se las verá contra Thanasi Kokkinakis, su compatriota, amigo y compañero de dobles.