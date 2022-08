Serena Williams debutará contra Kovinic en el US Open

ante la finalista de Wimbledon Ons Jabeur, y Maria Sakkari (3) ante Simona Halep (7) o la subcampeona de Francia Coco Gauff en la parte baja.

Uno de los encuentros interesantes de la primera ronda será entre Naomi Osaka, ganadora dos veces del U.S. Open 2018 y 2020 para dos de sus cuatro títulos de Grand Slam, frente a la finalista del Abierto de Australia Danielle Collins.

Previo al anuncio del sorteo, algo que se prevía quedó confirmado: Novak Djokovic tuiteó que no podrá estar en Nueva York para disputar el US Open.

El serbio de 35 años, dueño de 21 títulos de Grand Slam, no se ha vacunadoc ontra el COVID-19. Los ciudadanos extranjeros que no se han inoculado no pueden ingresar a Estados Unidos.