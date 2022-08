Nadal y Gauff juegan en exhibición a beneficio de Ucrania

Coco Gauff llevaba en los zapatos el mensaje: Juega por la paz. Y se unió a Rafael Nadal, Iga Swiatek y otras estrellas del tenis el miércoles, en un torneo de exhibición previo al Abierto de Estados Unidos, con el objetivo de reunir más de un millón de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania.

Ustedes me conocen. Me gusta hablar cuando es lo correcto, dijo Gauff luego de formar equipo con su compatriota estadounidense, el tenista retirado John McEnroe, en un duelo de dobles mixtos ante Nadal y Swiatek. Me alegra haber sido parte de esto.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos informó que el 100% de lo recaudado mediante la venta de boletos para el evento Tennis Plays for Peace Exhibition en el Louis Armstrong Stadium se destinará a una organización internacional sin fines de lucro.

Otros participantes en el certamen incluyeron a las profesionales ucranianas Dayana Yastremska y Katarina Zavatska; a la canadiense Leylah Fernández, finalista del US Open de 2021; al español Carlos Alcaraz, a los griegos Maria Sakkari y Stefanos Tsitsipas, así como a la local Jessica Pegula.

Significa mucho para mí el ver a tanta gente que apoya a Ucrania, dijo Zavatska al público, tras destacar que en esta fecha se conmemora el Día de la Independencia. Espero y deseo de verdad que el año próximo celebremos este día en libertad.

Stacey Allister, directora del torneo, dijo que se recaudaron 1,2 millones de dólares como parte de la iniciativa de la Asociación para generar al menos 2 millones a fin de ayudar a Ucrania hacia el final del US Open, que comienza el lunes.

Los combates diarios prosiguen... así que cada dólar que Ucrania pueda obtener puede representar una vida salvada o un niño alimentado, dijo Sergiy Stakhovsky, extenista profesional ucraniano.

Más temprano, Victoria Azarenka, la campeona de dos torneos de Grand Slam y ex número uno del mundo, fue sacada a último momento de la exhibición.

Azarenka es oriunda de Bielorrusia, país que colaboró con Rusia en la invasión a Ucrania en febrero. Al menos una tenista ucraniana cuestionó la participación de una bielorrusa en el evento.

En las últimas 24 horas, después de cuidadosa reflexión y diálogo con todas las partes involucradas, Victoria Azarenka no participará ... esta noche. Vika es una fuerte líder y apreciamos su disposición de participar. Dadas las sensibilidades de los jugadores ucranianos, y el conflicto actual, creemos que este es el paso correcto para nosotros, dijo la USTA en un comunicado.

Azarenka y todos los jugadores que representan a Rusia y Bielorrusia fueron vetados para competir en Wimbledon entre junio y julio debido a la invasión a Ucrania. La Asociación anunició en junio que esos tenistas podrán competir en el US Open.

Azarenka ganó el Abierto de Australia en 2012 y 2013, y fue la subcampeona del US Open en 2012, 2013 y 2020.