Haslem confirma que disputará 20ma temporada con el Heat

Kobe Bryant. Dirk Nowitzki. Y ahora Udonis Haslem.

El capitán de Miami anunció el domingo que regresa al Heat para su 20ma temporada tras aceptar un contrato de un año por 2,9 millones de dólares. Miami extendió la oferta hace casi dos meses, luego esperó a que Haslem decidiera entre retirarse o regresar.

Nowitzki jugó sus 21 temporadas en la NBA con los Mavericks de Dallas, Bryant pasó sus 20 campañas con los Lakers de Los íngeles y cuando aparezca en su próximo juego, Haslem se unirá a ellos como un jugador que pasó al menos dos décadas en la liga y siempre con una sola franquicia.

He decidido continuar con lo que mi padre y yo habíamos hablado, terminaré lo que empecé y jugaré 20 años, dijo Haslem, sentado en la mitad de la cancha en Miami High, su alma mater. Jugaré este año, porque lo hablé con mi padre y eso es lo que dijimos que haríamos. No será lo mismo No será tan fácil. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Ganar. Ganar un campeonato. Darlo todo y mantener la cabeza en alto cuando esto haya terminado.

Tim Duncan cumplió 19 temporadas con San Antonio y John Stockton totalizó 19 con Utah.