Después de sufrir una derrota ante Dmitry Bivol en mayo pasado, Saúl ílvarez admitió sentirse cansado en la segunda mitad de la pelea.

Para evitar que se repita eso en su tercera pelea ante Gennady Golovkin, el Canelo reincorporó el trote a sus entrenamientos por primera vez en cuatro años.

ílvarez incursionó en la división de los semipesados para medirse ante Bivol, pero el ruso se impuso por decisión unánime. El ídolo mexicano de 32 años reconoció después del combate que tras el quinto asalto se sintió cansado.

Me dolió muchísimo perder, a nadie le gusta perder, pero así es esto y de hombre hay que aceptar, dijo ílvarez en una entrevista con The Associated Press. Hay que seguir enfocados, en el camino de la grandeza hay baches y te vas a tropezar, pero sigo en este camino con la motivación de seguir ganando peleas y haciendo historia.

ílvarez (53-1-2) regresa a su peso para defender los cetros supermediano de la AMB, CMB, OMB y FIB el 17 de septiembre en Las Vegas.

No tengo necesidad de tomar esos retos (subir de categoría), pero lo hago porque quiero dejar una historia grande y ser diferente a los demás", sostuvo. "Quiero tomar riegos que otros boxeadores en mi posición no lo hacen.

Completar la trilogía Canelo-Golovkin llevó tiempo en concretarse. La primera pelea se saldó con un empate y ívarez derrotó por puntos a Golovkin en el segundo. El kazajo tiene 40 años y parece haber entrado en la cuesta abajo de su carrera.

Para mí representa mucho porque es una trilogía que quedará en la historia, y en los libros, ya hicimos 24 rounds buenos y estos no serán la excepción, dijo ílvarez.

Golovkin ha cuestionado a ílvarez sugiriendo que ha usado sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. El último combate entre ambos tuvo que posponerse unos meses luego que el Canelo diera positivo por clembuterol.

Yo quiero terminar la trilogía antes del asalto 12, para mí se ha vuelto más personal por todo lo que ha hablado, dijo el mexicano.

ílvarez había descartado correr como parte de sus entrenamientos porque fue operado en 2018 de la rodilla derecha. Para esta ocasión, ílvarez está corriendo 10,5 kilómetros tres veces por semana, con el fin de tener una mejor forma física.

Han cambiado muchas cosas en mi acondicionamiento físico, no salía a correr porque estaba lesionado de las rodillas, ahora lo hago y me ha ido bien, dijo ílvarez. Aumentaremos la distancia en estas semanas y ya en las últimas dos le bajaremos y haremos más entrenamiento de velocidad.

Ante Bivol, ílvarez también probó cambiar su dieta a vegana luego de ver un documental en Netflix, pero también ya regresó a su alimentación tradicional.

Lo traté de hacer unas semanas y es muy complicado cambiarte todo de repente así que ahora como toda mi vida sigo comiendo lo mismo de antes, aseguró ílvarez. Me siento muy bien, he estado entrenando fuerte y estoy con confianza para la pelea.