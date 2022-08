Coric estropea regreso de Nadal; lo elimina en Cincinnati

Borna Coric estropeó el regreso de Rafael Nadal tras una inactividad de seis semanas y se impuso el miércoles al español por 7-6 (9), 4-6, 6-3 en el Abierto de Cincinnati.

Nadal, poseedor de un récord en la rama masculina, con 22 campeonatos de Grand Slam incluidos dos en este año, no jugaba desde el 6 de julio, después de que un desgarro abdominal lo obligó a retirarse de la semifinal de Wimbledon ante Nick Kyrgios.

El mallorquín esperaba comenzar su preparación acelerada para el próximo Abierto de Estados Unidos.

A una semana y media de ir Nueva York, es triste no jugar más acá, reconoció Nadal. Necesito ponerme en modo de Grand Slam.

Nadal, de 36 años, segundo preclasificado y tercero del escalafón, no dio señales de seguir padeciendo por la lesión que principalmente había afectado su saque. Alcanzó las 121 mph con un servicio y se contorsionó para devolver algunos disparos de Coric.

Necesito practicar, reconoció, sin embargo. Necesito devolver mejor. Hacen falta más días. Es bueno volver cuando has pasado un periodo fuera y ganar tu primer partido. Hoy no he estado listo para ganar el partido. Lo principal ha sido mantenerse saludable, es una lesión difícil de manejar, así que hay que ir paso a paso.

El encuentro duró dos horas y 51 minutos, sin incluir una interrupción de 1:25 horas por la lluvia en el primer set.

Más temprano, la campeona del US Open Emma Raducanu arrolló a Victoria Azarenka 6-0, 6-2 en la segunda ronda..

Raducanu, de 19 años, ganó los últimos siete juegos en contra de Serena Williams el martes y los primeros 10 en contra de Azarenka. La 13ra favorita Raducanu dejó puesta la mesa para un enfrentamiento contra la octava Jessica Pegula.

Traté de no pensar en el marcador, dijo Raducanu. Trato de concentrarme en ganar puntos. Siempre estoy preocupada cuando las cosas salen bien. Siempre siento que algo puede salir mal.

La sexta preclasificada del torneo Simona Halep se retiró debido a una lesión en el muslo derecho mientras enfrentaba a Veronica Kudermetova. La rumana se había coronado la semana pasada en Toronto.

En un duelo entre británicos en la rama masculina en la segunda ronda, el 11mo favorito Cameron Norrie superó al tres veces campeón de Grand Slam Andy Murray 3-6, 6-3, 6-4. Además, Taylor Fritz superó al finalista de Wimbledon Nick Kyrgios 6-3, 6-2.

Ben Shelton, de 19 años y quien llegó con invitación, dio otra sorpresa, al imponerse sobre el noruego Casper Ruud, quinto del ranking.

Shelton es el estadounidense más joven que ha vencido a un rival ubicado entre los cinco primeros del escalafón desde que Andy Roddick dio cuenta del brasileño Gustavo Kuerten, número uno, en 2001.