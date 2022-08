Hernández regresa con Boston después de 2 meses lesionado

El boricua Kiké Hernández regresó a la alineación de los Medias Rojas de Boston el martes, tras dos meses de ausencia y una vez que salió de la lista de lesionados de 15 días.

Hernández había estado fuera desde el 8 de junio por un tirón en el flexor de la cadera derecha. Antes del encuentro ante Pittsburgh reveló que se le drenó un hematoma interno en el músculo abdominal derecho en junio.

Nunca me había perdido tanto tiempo en mi carrera y sentía que de cierta manera no era parte del equipo, aseguró el jardinero y pelotero de cuadro. No había nada que pudiera hacer para ayudar al equipo, fue frustrante. Siento que perdí toda una temporada, pero estoy contento de estar saludable y de vuelta.

Hernández jugaría el martes como campocorto. Xander Bogaerts recibió un descanso tras estrellarse una pelota bateada de foul contra su propio pie derecho el fin de semana, durante la serie contra los Yanquis de Nueva York.

Cuando ingresó a la lista de lesionados, Hernández tenía un promedio de bateo de .209, con 4 jonrones en 51 encuentros.

El mánager de los Medias Rojas Alex Cora indicó que pondrá a Hernández como intermedista, torpedero o jardinero central. Hernández fue el principal guardabosque central de Boston la temporada pasada, cuando conectó 20 cuadrangulares para alcanzar la serie de campeonato de la Liga Americana que perdió ante Houston.

Los Medias Rojas iniciaron el día cinco juegos detrás del tercer y último comodín en la Liga Americana. Hernández espera darle ayuda al equipo.

He llegado a la postemporada siete años consecutivos, y quiero llegar a ocho, indicó.

Los Medias Rojas activaron también al infielder Rob Refsnyder de la lista de lesionados de 15 días. Había estado fuera desde el 30 de julio con un tirón en la rodilla derecha.

El infielder venezolano Yolmer Sánchez fue dado de baja para dejar espacio en las nóminas de 40 jugadores y 26 días. Los Medias Rojas enviaron al jardinero Jaylin Davis a Worcester de la Triple-A el domingo para abrir otro hueco.