Piratas: Castro, suspendido un juego por portar teléfono

El infielder de los Piratas de Pittsburgh Rodolfo Castro recibió una suspensión de un juego, decretada por las Grandes Ligas tras portar un teléfono móvil en su bolsillo posterior durante un juego la semana pasada.

La sanción, que incluyó una multa cuyo monto no fue divulgado, iba a entrar en vigor el mismo martes en la noche, cuando los Piratas recibían a Boston. El dominicano de 23 años apeló el castigo y podrá jugar mientras se resuelve su recurso.

Realmente sólo quiero que las Grandes Ligas escuchen mi versión de esta historia y deseo cerciorarme de que entiendan cómo me siento respecto a todo esto, dijo Castro antes del encuentro ante los Medias Rojas. Nada de esto fue intencional. No quise que nada de esto pasara.

El teléfono de Castro salió despedido cuando se deslizó de cabeza en la tercera base en Arizona el 9 de agosto.

La jugada llamó la atención en el estadio y en otras esferas del mundo deportivo. Mucha gente reaccionó con pena ajena y otros bromearon con un video que se hizo viral.

Castro ofreció disculpas tras el juego y dijo que fue un descuido. Contó que puso el guante para las barridas en el bolsillo y se olvidó del teléfono, al no sentir que estaba guardado ni siquiera cuando se sentaba.

Sólo recuerdo que me vestí, me puse los pantalones, tomé algo para comer, fui al baño, dijo el jugador de 23 años el martes pasado, tras la derrota de los Piratas por 6-4 ante Arizona. Nunca me pasó por la mente siquiera que llevaba todavía el teléfono.

MLB ha puesto mano dura contra el uso de tecnología por parte de los jugadores desde que los Astros de Houston usaron transmisiones de TV para robar las señales de los equipos rivales durante la campaña de 2017, cuando ganaron la Serie Mundial, y en la temporada siguiente.

Jeff Luhnow, gerente general de los Astros, y el entonces manager A.J. Hinch fueron suspendidos durante toda la campaña de 2020. Los Astros debieron pagar una multa de 5 millones de dólares y renunciar a sus selecciones de primera y segunda ronda del draft en 2020 y 21.

Castro batea para .239 en 27 juegos de su segunda campaña en Grandes Ligas.