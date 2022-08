Halep, 2 veces campeona, vuelve a final de Toronto

La bicampeona Simona Halep se colocó de nueva cuenta en la final del torneo de Toronto el sábado, al imponerse 2-6, 6-3, 6-4 sobre la estadounidense Jessica Pegula.

Halep (15ta preclasificada) conquistó este torneo en las ediciones de 2016 y 2018, cuando se realizó en Montreal. Pegula era la séptima preclasificada.

La rumana se medirá con la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien siguió sorprendiendo y derrotó 6-4, 7-6 (7) a la checa Karolina Pliskova (14ta) en la otra semifinal.

Haddad Maia ha eliminado a tres preclasificadas, la 13ra Leylah Fernández, la primera Iga Swiatek y ahora Pliskova.

Halep azotó una raqueta en la cancha del Sobeys Stadium luego de fallar una devolución hacia el final del tercer set.

Ha vuelto el fuego, explicó. Es una buena señal si me ocurre eso. Parece que estoy dando pelea. A veces me ayuda. No sé si siempre es bueno o no, pero me ayuda.