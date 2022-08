Boca: Zeballos será operado por lesión en pierna derecha

El delantero de Boca Juniors Exequiel Zeballos será operado a causa de una lesión en la articulación entre la tibia y el peroné de su pierna derecha sufrida la víspera durante un partido con Agropecuario por la Copa Argentina.

Zeballos sufrió una lesión de ligamento en la zona posterior del tobillo derecho, informó el jueves el departamento médico de Boca Juniors al anunciar la operación quirúrgica. La fecha de la intervención no fue precisada.

El golpe afectó el tejido fibroso que une la tibia con el peroné y también provocó el desprendimiento de una pequeña parte ósea conectada al ligamento lastimado. El período de inactividad demandaría entre 3 y 6 meses, lo que dejaría a Zeballos fuera de toda competencia por el resto del año,

El delantero de 20 años sufrió una patada del defensor de Agropecuario Milton Leyendeker, pocos minutos después del inicio del encuentro que se disputó en el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta. El jugador de Boca quedó tendido en el suelo y no pudo continuar disputando el partido que el Xeneize ganó 1-0, pasando así a cuartos de final en el torneo de la Copa Argentina.

Luego de ser expulsado por la patada, Leyendeker dijo que le había pedido disculpas al delantero de Boca. No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada...no fue mi intención pegarle", sostuvo.

Boca enfrentará en la siguiente instancia al ganador del cruce entre Quilmes y Deportivo Madryn.