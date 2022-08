Presidente del Napoli condiciona fichaje de africanos

El presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis afirmó que el club dejará de fichar a jugadores africanos a menos de que rechacen disputar la Copa Africana de Naciones.

El torneo continental de selecciones se disputa cada dos años y usualmente se disputa en enero, en el punto medio de la temporada de las ligas más importantes de Europa. Se disputó entre junio y julio en 2019, por primera y única ocasión hasta el momento.

Basta con los africanos, a menos de que renuncien a jugar la Copa Africana de Naciones, dijo De Laurentiis durante un evento en línea con Wall Street Italia.

No los compraré más por esa razón. Pagamos sus salarios para enviarlos a jugar alrededor del mundo para otros a la mitad de la temporada.

El defensa Kalidou Koulibaly, quien dejó este verano al Napoli para firmar con el Chelsea de la Liga Premier inglesa, fue el capitán de Senegal al ganar su primer título de la Copa Africana a inicios de este año.

Para mi lo más importante es el respeto para todos, dijo Koulibaly cuando le preguntaron el miércoles sobre el comentario de De Laurentiis.

No puedes hablar así de las selecciones africanas. Tienes que respetar de la misma forma que respetas a las selecciones europeas, añadió.

Koulibaly reconoció que fue un momento difícil para el Napoli durante el torneo AFCON, pero que el comentario fue injusto.

Como capitán de Senegal, creo que no es una buena forma de hablar sobre las selecciones africanas, pero respeto lo que piensa. Si cree que el equipo puede competir sin jugadores africanos, depende de él.

El central del Chelsea indicó que otros dentro del Napoli no apoyan la posición de De Laurentiis.

No todos comparten la misma idea en el club porque conozco a todos ahí. Sus aficionados no piensan así. No es una idea en la sociedad, la ciudad, por que la ciudad es muy respetuosa. Es lo que él piensa, no lo que la ciudad cree.

El Napoli cuenta con tres jugadores africanos actualmente, el delantero nigeriano Victor Osimhen, el centrocapista camerunés André-Frank Zambo Anguissa y el centrocampista argelino Adam Ounas.