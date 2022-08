Referí argentina agredida por futbolista reclama justicia

La referí argentina Dalma Cortadi reclamó el lunes que la justicia penal actúe contra el futbolista que le propinó un golpe de puño a la altura de la nuca durante el arbitraje de un encuentro de una liga local, lo cual ha determinado su suspensión de por vida.

Cortadi, de 30 años, denunció por la agresión sufrida a Cristian Tirone, de 34 años y defensor de Deportivo Garmense, quien se encuentra detenido y podría ser indagado en las próximas horas.

Tras la agresión, los dirigentes de Deportivo Garmense decidieron suspender de por vida a Tirone.

Cortadi recibió un fuerte golpe propinado por Tirone que la tumbó, según las imágenes del encuentro jugado la víspera entre Club Deportivo Independencia y Deportivo Garmense por la Liga de Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires que fueron difundidas por distintos medios.

Caí y no me acuerdo más nada. Cuando me levanté, quedé mareada y con sensación de vómito...nunca me había pasado lo que me sucedió, dijo la mujer, quien fue atendida durante varias horas en un hospital.

La árbitra dijo que este tipo de hechos violentos "no tienen que pasar más, va más allá del género.

El club apartó a Tirone.

Es un hecho lamentable...se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo, dijo por su parte el presidente del Deportivo Garmense, José del Río. El club se pusó además en contacto de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte para que tome alguna medida al respecto.

Del Río dijo que Tirone comenzó a jugar este año en el club" y no tenía antecedentes violentos.

La agresión ocurrió durante el segundo tiempo del partido, cuando Cortadi le mostró a Tirone una tarjeta amarilla luego de cometer una falta. El jugador reclamó de forma airada y la mujer retrocedió unos metros, amonestando además al arquero de ese equipo, que había abandonado su posición. Entonces, Tirone agredió a la referí desde atrás, con un fuerte golpe asestado a la altura de la nuca que la tumbó.

La intervención de los árbitros asistentes evitó mayores agresiones.

Lamentablemente un energúmeno violento nos puso en la mira de todo el país", dijo el presidente de la Liga de Tres Arroyos, Ricardo Fernández.

Fernández explicó que la entidad que organiza el fútbol en esa zona incorporó el arbitraje femenino hace cuatro años y que Cortadi es una de las referís más experimentadas y con mayor personalidad", con "muy buenas actuaciones cada vez que le toca intervenir.

La Asociación Argentina de írbitros repudió la agresión, así como partidos políticos y grupos feministas.