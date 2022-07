Watson entrena con los Browns; persiste riesgo de suspensión

se mantienen intactas esté disponible o no Watson.

No cambia sin importar qué suceda con la situación y vamos a mantener un estándar personal alto sin importar que suceda, indicó Garrett, quien estableció un récord de equipo con 16 capturas la campaña anterior. La defensa va a hacer lo que sabemos hacer. La última vez que escuché, no pueden ganar si no pueden anotar.

Incluso si lo suspenden, Watson podrá entrenar con los Browns y Garrett dijo que su presencia le permitirá al equipo tener una mejor cohesión a diferencia del año pasado cuando varias derrotas por estrecho marcador y la complicada salida de Odell Beckham Jr. provocaron grietas en el seno del equipo.

Los Browns han lidiado con la incertidumbre en el caso de Watson desde que adquirieron al quarterback mediante un canje y luego firmarle con un contrato de 230 millones de dólares en marzo.