Cuatro jugadores detenidos por incidentes en liga argentina

le anularon un gol en el primer tiempo por un fuera de juego y otro en el epílogo del partido por supuesto penal contra un jugador de Barracas en el inicio de la jugada. Baliño tomó las decisiones asistido por el videoarbitraje.

Me dan ganas de llorar, ir a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida, expresó el entrenador de Patronato Facundo Sava, en el campo de juego al finalizar el partido mientras sus jugadores rodearon a Baliño para increparlo en el estadio de All Boys, donde Barracas juega de local.

La policía, con escudos, buscó disuadir a los jugadores y se generó un tumulto. Según la denuncia policial, los futbolistas detenidos agredieron a cuatro agentes, entre ellos dos mujeres, y también al árbitro Baliño.

Me siento estafado, se notaba cómo inclinaba la cancha favor de Barracas. No podemos continuar con este tipo de arbitrajes, manifestó Oscar Lanzi, presidente de Patronato, a periodistas.

Barracas es un equipo ligado a Claudio Tapia, quien fue su presidente antes de asumir al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y desde que logró el ascenso a la máxima categoría en 2021 se sospecha que es favorecido por los arbitrajes.

Aunque Lanzi desligó a Tapia, advirtió que este arbitraje vergonzoso le hace muy mal al fútbol argentino.

Patronato y Barracas suman 12 puntos.