Entrenador de 49ers: 'Éste es el equipo de Trey'

Jimmy Garoppolo se presentó en los campamentos de prácticas de los 49ers de San Francisco tras pasar el receso posterior a la campaña pasada recuperándose de una lesión de hombro.

Pero el mensaje del entrenador Kyle Shanahan sobre el futuro de Garoppolo y de los 49ers es muy claro.

Éste es el equipo de Trey, dijo el estratega.

Shanahan comenzó el campamento del martes descartando cualquier posibilidad de que haya una lucha entre los quarterbacks por la titularidad en San Francisco. Declaró sin dejar espacio a dudas algo que había parecido obvio durante todo el receso: Trey Lance se quedará con el puesto un año después de que se le reclutó como tercero general en el draft.

No es nada contra Jimmy, dijo Shanahan. Tomamos esa decisión hace un año y no vamos a jugar con eso más... Jimmy lo entiende absolutamente. Es un gran tipo y no tiene nada contra nosotros. Ésta es una decisión de negocios.

La transición entre Garoppolo y Lance en San Francisco comenzó antes de la campaña anterior, cuando los 49ers cedieron en canje tres selecciones de primera ronda a fin de ascender en el draft y hacerse de Lance.

Pero después de tener sólo experiencia colegial limitada en North Dakota State, los 49ers no mostraron prisa por cederle el equipo a Lance. Creyeron que un Garoppolo saludable les daría la mejor oportunidad de ser competitivos.

Lo fueron. Llegaron a la final de la Conferencia Nacional con Garoppolo al frente del ataque, antes de caer ante los Rams, eventuales campeones del Super Bowl.

Lance jugó escasamente. Comenzó dos partidos cuando Garoppolo se lesionó

Sin embargo, mostró lo suficiente en las prácticas para que Shanahan confíe en su capacidad de liderar un equipo con aspiraciones de campeonato.

Cuando tienes a un chico que tiene capacidad y talento, quieres ver que mejore a medida que tiene oportunidades, pese a atraer las miradas de todos, con la presión que ello implica, no sólo por parte de ustedes, sino de sus compañeros, dijo Shanahan a los periodistas. Si se siente mejor a medida que recibe oportunidades, nos sentiremos mucho más alentados de darle más.

Garoppolo se quedó en el sur de California para el programa previo a la temporada. Sin embargo, ha recibido el visto bueno para practicar.

Ello elimina una garantía de 7,5 millones de dólares por lesión en su contrato de 24,2 millones para 2022.