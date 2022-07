Fuente AP: Harden acepta nuevo contrato con 76ers

James Harden ha aceptado las condiciones de su nuevo contrato para permanecer dos campañas con los 76ers de Filadelfia y ganará 14,5 millones de dólares menos la próxima temporada en comparación con su acuerdo anterior, dijo el miércoles una persona enterada de las negociaciones.

Harden firmará un acuerdo por poco más de 68 millones de dólares en el que se le pagarán unos 33 millones de dólares la siguiente campaña y 35 millones con opción en la temporada 2023-2024, afirmó la persona que solicitó el anonimato a The Associated Press porque el equipo no ha anunciado la operación.

ESPN fue el primer medio en informar sobre la finalización del acuerdo.

Harden tenía una paga con opción de 47,4 millones de dólares para la siguiente campaña que él declinó el mes pasado, con el argumento de que quería dar flexibilidad a los 76ers para que mejoraran el plantel y compitieran por un campeonato.

Por ceder esa gran cantidad de dinero, Harden básicamente se redujo 30% su paga pero dio margen los 76ers para que realizaran operaciones como contratar al ala-pivote P.J. Tucker y al alero Danuel House a principios de mes.