Azulejos superan 8-1 a mermados Reales; Hernández jonronea

El dominicano Teoscar Hernández y Matt Chapman conectaron jonrones de tres carreras, Alek Manoah se sacudió una racha de tres salidas sin victoria con siete sólidas entradas y los Azulejos de Toronto derrotaron el viernes 8-1 a unos diezmados Reales de Kansas City.

Kansas City, en último lugar en la División Central de la Liga Americana, jugó sin 10 jugadores no vacunados y rellenó su alineación con prospectos de Triple A y Doble A. Los Reales perdieron por segunda vez en siete encuentros.

Canadá impide el ingreso a los extranjeros no vacunados contra COVID-19 salvo limitadas excepciones que obligan a una una cuarentena de 14 días. Peloteros sin vacuna son colocados en una lista de restringidos, lo que significa que no perciben salario y no se les considera el tiempo de servicio en Grandes Ligas.

Entre los 10 jugadores de Kansas City de la plantilla de 26 que se quedaron en casa están el jardinero All-Star Andrew Benintendi, el dos veces All-Star Whit Merrifield, las promesas Kyle Isbel y MJ Melendez y el jardinero Michael A. Taylor.

Tampoco participaron el primera base Hunter Dozier, los abridores derechos Brad Keller y Brady Singer, el relevista Dylan Coleman y el receptor reserva Cam Gallagher.

El derecho de segundo año, Manoah (10-4) llegó después de haber perdido dos salidas al hilo por primera vez en su joven carrera. Salió bien librado al permitir una carrera con cuatro imparables, no regaló bases y ponchó a seis.

Por los Reales los venezolanos Edward Olivares de 4-1, Freddy Fermín de 1-0, Sebastián Rivero de 1-0 y Maikel García de 1-0; y el boricua Emmanuel Rivera de 4-0.

Por los Azulejos los dominicanos Teoscar Hernández de 4-2 con dos carreras anotadas y 3 impulsadas, Raimel Tapia de 4-3 con una producida y Vladimir Guerrero de 5-1 con una anotada; el mexicano Alejandro Kirk de 5-1 con una anotada y una empujada y el cubano Lourdes Gurriell Jr. de 4-1 con una anotada.