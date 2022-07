Reales se sobreponen a ausencias y ganan 3-1 a Azulejos

El venezolano íngel Zerpa lanzó cinco entradas para ganar su primer encuentro como abridor en las Grandes Ligas, Bobby Witt Jr. rompió el empate con un jonrón y los diezmados Reales de Kansas City superaron una ausencia de 10 jugadores no vacunados para vencer 3-1 el jueves a los Azulejos de Toronto.

Nate Eaton, quien también fue convocado con Zerpa de la Doble A, bateó el primer jonrón de su carrera para que los Reales ganaran por quinta ocasión en seis encuentros.

Canadá no permite el ingreso de los extranjeros no vacunados contra el COVID-19. A los peloteros no inoculados se les coloca en una lista restringida, lo que implica que no recibirán paga ni se les acumula tiempo de juego en las Grandes Ligas.

Los Reales volvieron a convocar al jugador de cuadro Nick Pratto, así como a Eaton, el infielder Michael Massey, el receptor venezolano Freddy Fermin y el jardinero Brewer Hicklen del Omaha de la Triple-A. El jugador de cuadro Maikel Garcia, el receptor venezolano Sebastian Rivero y Zerpa fueron llamados del equipo Northwest Arkansas de la Doble-A.

Pratto estuvo en la alineación titular en primera base y Eaton en el jardín central, mientras que Rivero fue el cátcher de Zerpa (2-0), quien concedió una carrera, cuatro hits y dos bases por bolas, además de aplicar dos ponches.

Por los Reales, los venezolanos Edward Olivares de 3-3 con una remolcada y Sebastián Rivero de 3-0. El puertorriqueño Emmanuel Rivera 4-1.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 4-0, Teoscar Hernández de 4-1 y Santiago Espinal de 3-0. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-1.