Ten Hag ve potencial en el United tras vencer al Liverpool

El nuevo técnico del Manchester United Erik ten Hag dirigió el triunfo 4-0 ante su archirrival Liverpool el martes en su primer encuentro al frente del equipo. La pretemporada europea regresó a Asia después de casi dos años.

El técnico holandés restó importancia al resultado ante un Liverpool, que realizó 21 cambios en total.

Creo que nuestro equipo jugó valientemente, fue proactivo. Tenemos que trabajar muy duro para minimizar nuestros errores, pero por supuesto estamos felices con el primer juego. Sé que tenemos buenos jugadores, indicó Ten Hag al canal de televisión del equipo. No estuvieron fuertes entonces no debemos exagerar el resultado. Aún así he visto buenas cosas, tenemos potencial".

Más de 50.000 aficionados atestaron el icónico Estadio Rajamangala de Bangkok, la capital de Tailandia en la primera oportunidad para observar a las estrellas de la Liga Premier desde que antes de la pandemia de COVID-19.

Jadon Sancho, Fred y Anthony Martial anotaron en la primera mitad por el United, mientras que Facundo Pellistri agregó el cuarto tanto cerca del final. Este representa un resultado opuesto a la temporada pasada cuando el Liverpool se llevó el derbi por 5-0 y 4-0 en la Liga Premier.

Al técnico del Liverpool Jí¼rgen Klopp no le preocupó el resultado ya que decidió dejar a sus estrellas como Mohamed Salah y Virgil van Dijk en la banca al inicio del encuentro.

Ten Hag realizó 11 cambios y ambos técnicos repartieron los minutos de juego.