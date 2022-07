Tour: Cort Nielsen gana 10ma etapa, Pogacar salva el maillot

Magnus Cort Nielsen emergió victorioso de un mano a mano con Nick Schultz, llevándose el martes la décima etapa del Tour de Francia en un ˜foto finish™ al término de un ascenso en los Alpes que fue interrumpido por manifestantes.

Fue la segunda victoria de etapa de Cort Nielsen en esta edición de la ˜Grande Boucle™ luego de conquistar su primer triunfo en la ciudad medieval de Carcassonne hace cuatro años.

El corredor danés superó con lo justo al australiano Schultz en la llegada a la estación de esquí de Megave, después que el español Luis León Sánchez, quien acabó tercero, lanzara el sprint final.

Exhausto, Cort Nielsen se tiró de espalda tras cruzar la meta.

No me puedo creer lo que ha pasado. Fui al límite mucho tiempo en este ascenso", dijo. Me descolgué del grupo varias veces en los últimos kilómetros. Por suerte, nos pudimos juntar y quedé para ganar el sprint.

Tadej Pogacar se mantuvo enganchado con el grupo de candidatos al título, que cruzó la meta con un retraso de nueve minutos, y retuvo el ˜maillot' amarillo de líder general.

Por un momento dio la impresión que Pogacar cedería el liderato cuando Lennard Kamna se adelantó lo suficiente en una fuga para ilusionarse con enfundarse la mítica túnica. Pero el pelotón de favoritos apretó el paso en el cierre y el bicampeón esloveno sigue al frente.

Pogacar aventaja al alemán Kamna por 11 segundos de cara a dos exigentes etapas en la alta montaña. No se prevé que Kamna tenga fuerzas para resistir en las alturas y el danés Jonas Vingegaard sigue siendo el rival más peligroso para Pogacar, situado 39 segundos atrás.

Nairo Quintana es el colombiano mejor ubicado en la general. El corredor del Team Arkea Samsic marcha 12do, con un retraso de 2 minutos y 13 segundos.

La etapa fue interrumpida brevemente a falta de 35 kilómetors en el recorrido cuando un pequeño grupo de ambientalistas se sentaron sobre la ruta y encendieron bengalas. Los ciclistas debieron parar durante 12 minutos.