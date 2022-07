David Ortiz admite estar algo amedrentado por el discurso

en el cuarto juego y luego el quinto de la serie por el campeonato de la Liga Americana de 2004 ante los Yanquis. Los Medias Rojas hicieron historia al convertirse en el primer equipo en las Grandes Ligas que volteó un 0-3 adverso en una serie de siete partidos. Acabaron barriendo a San Luis en la Serie Mundial para conquistar su primer título desde 1918.

Para Ortiz, todo eso es parte del oficio de pelotero.

No digo que sea algo fácil, pero te acostumbras", afirmó. Tuve una carrera de 20 años. Es lo que se espera. Lo que no te esperas es que algún día te tocaría estar en un podio en el Salón de la Fama.

Más estrés: Big Papi tendrá que trabajar de comentarista para la cadena Fox en el Juego de Estrellas el 19 de julio en Los íngeles.

Nunca había tenido tantas cosas en mi agenda", dijo. Soy alguien que sabe que lidiar con muchas cosas. Pero son demasiadas.

Ortiz dijo que marcha lentamente en la redacción de su discurso para la ceremonia de exhaltación, pero que se enfocará en agradecerle a la gente que le ayudaron en su carrera.

No tengo nada loco para mi discurso. No me va tomar tres horas", dijo. Tengo a un grupo significativo de gente en mi vida y carrera.

Ortiz habló con The Associated Press para hablar sobre su nueva línea de lentes de sol. Los Zenni incluyen modelos con los nombres Santo Domingo y PapiVision e incluso "Gold Glove para un pelotero que nunca ganó ese premio y pasó más tiempo como bateador designado que cualquier otro miembro del Salón de la Fama.