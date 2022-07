Cristiano 'no está en venta', dice el técnico del United

Cristiano Ronaldo no está la venta, afirmó el lunes el técnico del Manchester Erik ten Hag.

El equipo se encuentra en Tailandia dentro de una gira de pretemporada, pero el delantero de 37 años no participa de la expedición debido a un asunto familiar que no fue especificado, en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el club.

No está con nosotros por problemas personales, dijo Ten Hag en una rueda de prensa. "Estamos planeando con Cristiano Ronaldo esta temporada, así que eso es todo. Tengo muchas ganas de trabajar con él.

El astro portugués habría pedido ser transferido del United.

No me lo ha dicho (que quiera irse)", aseguró Ten Hag, quien acaba de tomar las riendas del club. "Es algo que he leído, pero lo que digo es que Cristiano está en nuestros planes y queremos triunfar juntos.

Cristiano regresó al United procedente de la Juventus la pasada temporada, después de 12 años fuera de Old Trafford. Pero el conjunto inglés acabó en un distante sexto puesto en la Liga Premier, clasificándose a la Liga Europa en vez de la más lucrativa Liga de Campeones.

Ten Hag también confirmó que el zaguero central Harry Maguire seguirá siendo el capitán del United, despejando las conjeturas sobre la función.

Harry Maguire es el capitán", zanjó el técnico holandés. Desde luego, tengo que conocer a todos los jugadores y eso toma tiempo. Pero es un capitán establecido durante varios años y ha conseguido mucho éxito, así que no tengo dudas al respecto".

El United también tiene previsto viajar a Australia como parte de su gira.