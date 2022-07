Djokovic doma a Kyrgios para su 7mo título de Wimbledon

una por escupir hacia un espectador que le hostigaba, y la otra por proferir obscenidades en un picante duelo contra Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda. Además, en pleno torneo, trascnedió que deberá comparecer ante un juzgado en Australia por una denuncia de agresión.

El domingo, Kyrgios ensayó tiros entre las piernas, disparó saques que alcanzaron las 136 mph y acumuló 30 aces. También recurrió a un saque por debajo del brazo e intentó fingir otro.

Djokovic y Kyrgios no tenían una relación amistosa.

Kyrgios solía criticar públicamente a Djokovic hasta que fue uno de los primeros en defender al serbio en el litigio legal que se produjo previo al Abierto de Australia en enero, y que culminó con la deportación de Djokovic por no haberse vacunado contra el COVID-19 (algo que quizás le impida participar en el Abierto de Estados Unidos en agosto).

Han alcanzado una especie de armisticio. Kyrgios apeló al término bromance para describir su relación actual. Bromeron en las redes sociales el sábado, cuando intercambiaron mensajes sobre salir juntos para cenar o beber, con el ganador a cargo de pagar la cuenta.

Eres como un Dios. No te voy a mentir, dijo Kyrgios durante la ceremonia de premiación. Creo que he jugado bien. No sé cuantas veces has ganado el campeonato".