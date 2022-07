Piloto Zhou temió que su auto se incendiara con él dentro

Incapaz de salir de su auto destrozado y volcado, el piloto de la Fórmula Uno Zhou Guanyu advirtió que un líquido se fugaba. No tenía la certeza de qué era, pero sabía que aumentaba el peligro de explosión de su bólido con él dentro.

No sabía dónde me encontraba porque estaba volcado y después sentí que algo salía. No tenía la seguridad de si provenía de mi cuerpo o del vehículo, dijo Zhou, de 23 años. Sabía que si comenzaba un incendio sería difícil salir; apagué el motor y todo estuvo bien.

El piloto chino de Alfa Romeo explicó el jueves con naturalidad su larga espera para que lo rescataran tras su terrible colisión en la primera vuelta del Gran Premio británico del domingo pasado.

El vehículo quedó entre la cerca y una barrera de neumáticos próxima a la transversal de la primera curva. Los socorristas tuvieron que esforzarse para rescatar al piloto por la difícil posición en la que terminó el auto.

Debido al accidente, la carrera fue suspendida de inmediato en Silverstone: el coche colisionó y volcó, se deslizó haciendo trompos hasta pasar la gravilla, voló el muro de neumáticos y quedó en la valla de contención.

El auto se fue patinando sobre el halo, una estructura que protege al piloto en caso de un vuelco o colisión frontal, pero el casco de Zhouh casi rozaba la superficie de la pista. El bólido finalmente voló tras colisionar con la barrera de neumáticos.

De manera notable, Zhou logró analizar cuál era la mejor manera para protegerse: solté la dirección y busque agacharme, mantener el control y esperar el impacto.

Zhoyu dijo que también sujetó su cabeza para impedir que se golpeara contra los lados, pero que ya no supo más de su posición. No puede explicar cómo salió caminando con contusiones menores.

Tuve pocos golpes pero todo estuvo bien un día después. No sé cómo salí caminando con pocos impactos en mi cuerpo, dijo Zhou antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana en Spielberg.

Es agradable regresar aquí y en especial sin que haya pasado mucho tiempo... Si hubiera habido un receso de verano después de lo sucedido habría sido terrible, estaría pensando una y otra vez en el accidente".