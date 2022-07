Harper promete jugar este año, sigue sin fecha para volver

Bryce Harper tiene tres clavos en el pulgar de la mano izquierda, la cual está enyesada. Pero también tiene una creencia firme en que volverá esta temporada tras lesionarse, con el objetivo de llevar a los Filis a lo que sería su primera aparición dentro de los playoffs en 11 años.

Volveré, aseveró Harper.

El toletero de Filadelfia dijo que el regreso ocurrirá en algún momento de esta temporada, pero no quiso dar una fecha para volver recuperado tras la fractura en el pulgar.

Harper se lesionó el mes pasado al ser golpeado por un lanzamiento a 156 kilómetros hora que le hizo el zurdo de los Padres de San Diego Blake Snell. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2021 tendrá que seguir con los clavos por tres semanas. No puede lanzar la pelota.

Harper, de 29 años, tiene un promedio de bateo de .318, con 15 jonrones, 48 remolcadas y .985 de OPS.

No quiero darle a nadie un cronograma, porque no lo sé, reconoció Harper antes del duelo del martes entre Filadelfia y Washington. Si tuviera una fecha específica para mi retorno la diría. Creo que no es justo para nadie. Volveré cuando esté listo.

Harper frenó su swing cuando el lanzamiento alto y adentro se dirigió hacia su hombro y terminó impactándolo en la parte externa de la mano izquierda, durante el cuarto inning del encuentro. Se desplomó con dolor evidente.

Arrodillado, se sujetó la mano durante varios minutos.

Filadelfia tiene marca de 4-2 sin Harper e inició la actividad del martes un juego detrás en la lucha por el último boleto de comodín en la Liga Nacional.

El jardinero elegido al Juego de Estrellas, quien ha sido el bateador designado durante casi toda la campaña, dijo que sufrió una dolencia generalizada en los días posteriores a la cirugía, pero se sintió mejor el lunes.

No quiero generar esperanza o pensar en nada, dijo Harper. Quiero ir día a día y regresar cuando pueda, cuando me sienta saludable, cuando sea para ayudar a que el equipo gane. Es un hecho: si seguimos aquí, voy a volver y a jugar sin importar lo demás, sólo quiero saber que puedo salir y jugar. No quiero que aquel sea mi último día jugando esta temporada.